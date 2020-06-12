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快訊／大雷雨襲台南！9縣市大雨特報　防雷擊強陣風

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記者李宜秦／台北報導

受午後對流雲系發展影響，中央氣象局針對新北、桃園等9縣市發布大雨特報。氣象局表示，今(12)日台南市及中部以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局也針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分止。

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

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大雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市

大雷雨即時訊息示警區域：台南市麻豆區、佳里區、西港區、七股區、新化區、善化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、關廟區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區

▲▼大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

氣象局表示，今天花蓮、台東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，其中台東、恆春半島及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。

溫度方面，東南部地區因為下雨的關係，高溫約32度左右，其他地區仍高溫炎熱，普遍在33至35度，南部地區及花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，部份地區紫外線指數易達過量甚至危險級。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,高雄午後下起大雨,下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲9縣市防午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

另外氣象局表示，熱帶性低氣壓已經進入南海，未來持續往西北方向移動，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣沒有直接影響，不過帶來的雲系會為帶來花東及南部地區帶來水氣。

而東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海地區有長浪發生的機率，今晚起至明日基隆北海岸、宜蘭、西南部及恆春半島沿海、空曠地區易有8至9級強陣風，週末的南台灣較為晴朗炎熱。

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