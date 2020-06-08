　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸南方8省暴雨下不停　廣西、江西超過70萬人受災

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼江西暴雨淹水。（圖／新華社）

▲江西省萍鄉市上栗縣長平鄉福壽村大量農地被淹。（圖／新華網）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸南方地區連日來暴雨不斷，造成嚴重災情，根據官方統計，廣西有超過30萬人受災，江西則有超過40萬人受災。此外，大陸氣象局也在8日將重大氣象災害暴雨四級應急響應提升為三級，並持續發布暴雨黃色預警，預計廣西、湖南等地之部分地區仍有大暴雨。

根據陸媒報導，受到高空槽、切變線和弱冷空氣共同影響，廣西多地4日起出現暴雨、大暴雨及特大暴雨，廣西應急部門統計，截至6日，洪澇災害造成廣西受災人口超過32萬人，因災死亡1人（雷擊），農作物受災面積1.4萬多公頃。

江西的暴雨天氣從2日開始，江西省應急管理廳統計，強降雨已造成10個設區市、51個縣（市、區）的44萬多人受災，並導致部分房屋倒損，個別城區嚴重內澇，部分道路橋梁衝毀，農作物被淹，直接經濟損失4億元人民幣。

▼廣西陽朔縣一村莊嚴重積水，房屋還因此傾倒。（圖／新華網）


▲▼廣西暴雨淹水。（圖／新華社）

大陸氣象局8日將重大氣象災害暴雨四級應急響應提升為三級，大陸中央氣象台也繼續發布暴雨黃色預警，預計8日廣西北部、廣東北部、湖南南部等地的部分地區有大暴雨（100～ 200毫米），伴有短時強降水（最大小時降雨量30～50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

氣象局還提到，強降雨範圍有望於9日縮小，雨帶東段略有北抬，但西段仍維持在廣西北部至湖南中南部一帶。

大陸應急管理部則指出，南方地區1日起發生入汛以來最強降雨過程，江南大部、華南中北部及西南地區東部等地累計降雨量有100至250毫米，受其影響，廣西、廣東、福建、浙江、江西、湖南、貴州、雲南等8省（自治區）52條河流發生超警戒水位以上洪水。

▲▼廣西暴雨淹水。（圖／新華社）

應急管理部提到，預計未來幾天，江南、華南等地仍持續強降雨，廣西西江幹流梧州江段將超警，西江幹流武宣至桂平江段、支流桂江維持超警，福建閩江富屯溪將再次超警。

大陸國家防辦也向多省防汛抗旱指揮部發出通知，要求進一步加強監測預報預警，強化應急值守和會商分析，及時啟動或調整應急響應，抓好大江大河超警河段巡查防守，切實做好水庫（水電站）安全度汛、中小河流防洪、山洪地質災害防禦、城市內澇防范等工作，提前轉移危險區群眾，確保群眾生命安全，最大限度減輕災害損失。

ET快訊
19歲男大生「不聽勸阻」溺斃茂林谷瀑布　警消曝：在地原住民都
台中男中大樂透9.36億「相貌曝光」！只花3000元就中獎
快訊／王浩宇服務處慘遭蛋洗+撒冥紙　杏仁哥現身：王X蛋
水果店為什麼喜歡把西瓜切一半賣？4大原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸南方8省暴雨下不停　廣西、江西超過70萬人受災

坐公車被螞蟻咬一口！　女子當場「後仰暈倒」險死...司機目擊飆車送醫

車卡路中央「沒反應」！群眾靠近一看...嚇壞急報警　結局超傻眼

持刀男在走廊爬行嚇壞老奶奶　「笑氣吸太多」狂喊：外星人要打我

13歲乖乖妹走失「隔天陳屍河裡」　母看監視器後狂抖：她在驚嚇奔跑...

全球第二波疫情已到來「力度超第一波」　陸抗疫專家：高峰還沒來！

陸發表抗疫白皮書「強調透明公開」　衛健委：第一時間通報疫情

毒航班落地4人染疫！　「埃及開羅→成都」全機258人

京東在港交所公開發售　預計募資超309億港元「用於提高用戶體驗」

吉林降至低風險全市解封！高三生「強制全篩檢」…已採完22579人　

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

陸南方8省暴雨下不停　廣西、江西超過70萬人受災

坐公車被螞蟻咬一口！　女子當場「後仰暈倒」險死...司機目擊飆車送醫

車卡路中央「沒反應」！群眾靠近一看...嚇壞急報警　結局超傻眼

持刀男在走廊爬行嚇壞老奶奶　「笑氣吸太多」狂喊：外星人要打我

13歲乖乖妹走失「隔天陳屍河裡」　母看監視器後狂抖：她在驚嚇奔跑...

全球第二波疫情已到來「力度超第一波」　陸抗疫專家：高峰還沒來！

陸發表抗疫白皮書「強調透明公開」　衛健委：第一時間通報疫情

毒航班落地4人染疫！　「埃及開羅→成都」全機258人

京東在港交所公開發售　預計募資超309億港元「用於提高用戶體驗」

吉林降至低風險全市解封！高三生「強制全篩檢」…已採完22579人　

「居家隔離檢疫」就醫不往外跑！北市18醫院、91診所提供通訊診療

WSBL／6月11日開放觀眾進場　須戴口罩採實名制登記

國際海洋日台東展現保育成果！移植硨磲貝21顆存活19顆達9成

精算「姓名格數＋生日號碼」包牌3500元　傳產老闆樂中3.4億頭獎

繞境期程陸續出爐！台大公衛：疫情秋冬恐再來「仍須風險評估」

竹山鎮活化社區發展　自訂「5母雞」帶「8小雞」傳承計畫

入監前一刻大喊冤屈！花蓮縣議員蔡啓塔：提非常上訴捍衛清白

肌膚太乾也有影響！做好4件事讓美白淡斑效果更加倍

恐怖撞擊畫面曝！高雄賓士衝撞賣場騎樓　5人輕重傷7車毀爛

被控辦大型尾牙替韓國瑜賄選　7台商：例行餐會...未回應罷韓

大陸熱門新聞

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

大學生被抓作弊　30分後墜樓慘死

19歲妹生產！腹中掏出「15公斤巨瘤」

年輕夫妻生下9個孩子！老公一句話全網罵翻

捧千萬開口罩廠　半個月虧光光

18歲少女「嗜奶茶如命」喝到暈厥！

愛上白富美！詭異「三胞胎照」揭真相

張文宏：全球第二波疫情已到來，力度超第一波

短裙黑絲空姐插秧挨轟作秀 青島航空：為推廣海水稻及珍惜糧食

13歲妹陳屍河裡！死前在驚嚇奔跑...

一天只賣40份 西安辣媽開名車賣涼皮爆紅

腹部有刀疤！遭未婚夫質疑「生過孩子？」

韓國瑜被罷免　陸網友：亂七八糟！

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

更多熱門

相關新聞

持刀男走廊爬行　狂喊：外星人打我

持刀男走廊爬行　狂喊：外星人打我

江西省江九市日前發生一名神情恍惚的男子，手上持著刀在社區大樓閒晃引發民眾恐慌，警方到場制伏後發現，他吸食笑氣後產生幻覺，以為「有外星人要打他」才會做出脫序舉動。

雨天載比基尼妹！爆「屁股蛋」看光光

雨天載比基尼妹！爆「屁股蛋」看光光

廣西暴雨致30餘萬人受災 列車出軌...多地發洪水警報

廣西暴雨致30餘萬人受災 列車出軌...多地發洪水警報

雨來了！明起2天時晴時雨

雨來了！明起2天時晴時雨

廣西毒王害9人確診　法院宣判

廣西毒王害9人確診　法院宣判

關鍵字：

暴雨大雨下雨南方廣西江西

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

春風弔唁許崑源110分　親揭2人關係

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

男友找人　見大隻守護神緊盯笑翻

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

《開心鬼》黃百鳴74歲還有6塊腹肌

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面