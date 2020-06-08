陸南方8省暴雨下不停　廣西、江西超過70萬人受災

▲江西省萍鄉市上栗縣長平鄉福壽村大量農地被淹。（圖／新華網）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸南方地區連日來暴雨不斷，造成嚴重災情，根據官方統計，廣西有超過30萬人受災，江西則有超過40萬人受災。此外，大陸氣象局也在8日將重大氣象災害暴雨四級應急響應提升為三級，並持續發布暴雨黃色預警，預計廣西、湖南等地之部分地區仍有大暴雨。

根據陸媒報導，受到高空槽、切變線和弱冷空氣共同影響，廣西多地4日起出現暴雨、大暴雨及特大暴雨，廣西應急部門統計，截至6日，洪澇災害造成廣西受災人口超過32萬人，因災死亡1人（雷擊），農作物受災面積1.4萬多公頃。

江西的暴雨天氣從2日開始，江西省應急管理廳統計，強降雨已造成10個設區市、51個縣（市、區）的44萬多人受災，並導致部分房屋倒損，個別城區嚴重內澇，部分道路橋梁衝毀，農作物被淹，直接經濟損失4億元人民幣。

▼廣西陽朔縣一村莊嚴重積水，房屋還因此傾倒。（圖／新華網）





大陸氣象局8日將重大氣象災害暴雨四級應急響應提升為三級，大陸中央氣象台也繼續發布暴雨黃色預警，預計8日廣西北部、廣東北部、湖南南部等地的部分地區有大暴雨（100～ 200毫米），伴有短時強降水（最大小時降雨量30～50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

氣象局還提到，強降雨範圍有望於9日縮小，雨帶東段略有北抬，但西段仍維持在廣西北部至湖南中南部一帶。

大陸應急管理部則指出，南方地區1日起發生入汛以來最強降雨過程，江南大部、華南中北部及西南地區東部等地累計降雨量有100至250毫米，受其影響，廣西、廣東、福建、浙江、江西、湖南、貴州、雲南等8省（自治區）52條河流發生超警戒水位以上洪水。

應急管理部提到，預計未來幾天，江南、華南等地仍持續強降雨，廣西西江幹流梧州江段將超警，西江幹流武宣至桂平江段、支流桂江維持超警，福建閩江富屯溪將再次超警。

大陸國家防辦也向多省防汛抗旱指揮部發出通知，要求進一步加強監測預報預警，強化應急值守和會商分析，及時啟動或調整應急響應，抓好大江大河超警河段巡查防守，切實做好水庫（水電站）安全度汛、中小河流防洪、山洪地質災害防禦、城市內澇防范等工作，提前轉移危險區群眾，確保群眾生命安全，最大限度減輕災害損失。