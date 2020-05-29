雨彈猛襲！台北二殯「水淹腳踝」喪家泡水辦告別式…電梯故障遺體卡B1

記者陳以昇、莊智勝／台北報導

由於鋒面影響及對流雲系發展旺盛，中央氣象局29日下午針對基隆、雙北、桃園等65縣市發布大雨特報，大台北地區下午2時許也下起傾盆大雨。有民眾拍下照片指出，由於雨勢來得又快又急，位於辛亥路的台北第二殯儀館因排水不及而淹水，積水深度約達腳踝，民眾為了躲避積水站在木製長椅上，現場喪家無奈之餘，只能泡水舉辦告別式。

▲雙北大雨，辛亥路二殯喪家泡水舉辦告別式。（圖／民眾提供）

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蔓延的積水不只1樓舉行告別式的喪家受影響，就連電梯都因積水而暫時故障停在B1無法動彈，水滴不斷從電梯頂落下，整座電梯宛若成了「水濂洞」，部分喪家遺體也因此無法上移。

▲二殯電梯因積淹水而卡在B1，導致遺體無法上移。（圖／民眾提供）

氣象局下午1時50分持續發布大雨特報，範圍由原本的15縣市擴大為16縣市，其中嘉義縣、台南市、高雄市更於2時30分發布大雷雨即時訊息。氣象局提醒，今大台北、宜蘭、花蓮、南投地區及其他各地山區都有局部大雨發生機率，請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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