朋友推薦！老公去大陸做經紀人「月匯40萬回家」　她LINE看1支影片淚崩

▲網友丈夫說好是去大陸當經紀人、管理小姐。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者張一中攝）

記者黃君瀚／綜合報導

「前幾天發現老公工作性質，我不知道該怎麼辦？」近日有女網友無助發文，提到另一半去大陸工作，每月能匯台幣40萬元回家，本來說好是做經紀人，但直到有天友人傳來一部影片，她才得知崩潰的真相，原來丈夫成了AV影片男主角。

女網友日前在「靠北老公」匿名投稿，提到2年前老公失業，只能做臨時工、清潔工一類的工作，雖然不斷有朋友找他去做放貸工作，但他堅持不想再走回頭路。只是現實生活壓力沉重，夫妻2人每月收入不過4、5萬元，住台北又有小孩要養根本存不到錢，成了月光族。

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去（2019）年有名大哥來拜訪，邀約一起合作，強調不是討債、不是販毒，是去大陸當經紀人管理小姐，每月底薪台幣30萬元，表現好還有獎金，「條件是必須長期待在大陸而且要各地出差以及常常日夜顛倒。」

老公聽了自然是很心動，不斷勸說只要讓他努力拚個20年，等小孩長大夫妻就能享清福了，房子、退休金都不愁。他保證是去當經紀人，不會在大陸養小三，每月一定會匯錢，更何況還有個朋友會一起同行，2人有照應。

▲女網友收到友人傳來的LINE，才得知事件真相。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者周宸亘攝）

老公西進後，女網友每月確實收到大筆金額的匯款，多是40萬元，有時會有60萬元，正是這筆錢她和孩子的生活好過很多，「但我很怕他是去犯罪......在大陸不像台灣刑責輕，在台灣關幾年就沒事但大陸可能會關幾十年甚至死刑。」所以她每天都要求講電話或視訊，發現另一邊的環境多是飯店、酒店、車上，漸漸的也就放心了。

前幾天，一名友人用LINE傳來一支大陸A片，她一看裡頭的男主角就是丈夫，雖然戴口罩，講話故意拉高音，「但我是你的枕邊人，對你太熟太熟了。」當下她滿是震驚，心跳加快到喘不過氣，直到心情平穩後立刻打了電話，一陣逼問他才說實話，「（工作）是去大陸當A片男主角，工作性質是去酒店找小姐砸錢拍片，線上直播給網友看。」

老公勸她忍耐個幾年，等賺夠錢就不做了，到時候就會回台灣專心陪伴妻兒，和陌生女人上床只是為了工作，希望為了小孩和未來生活著想。女網友的情緒從震驚、憤怒再到悲哀和不知所措，台灣工資低只能勉強糊口，但想要過好生活，代價是老公去從事那方面工作，「我到底該怎麼辦才好」？