「老公名下12筆土地」貪財人妻逼過戶！討不到氣炸：把錢看得比我們母子重

▲人妻希望男方過戶名下土地給她。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

談到錢傷感情，就算是夫妻也一樣！一名人妻日前申報稅金時，意外發現先生名下有12筆土地，便提出要求，希望6筆土地能過戶給她，另外6筆「以後慢慢過戶給兒子」。但因為男方似乎不願意、多次裝傻，讓人妻氣呼「把錢看得比我們母子還重！」不過其他網友看到後，紛紛批女方貪財「不分給妳，剛好而已。」

這位人妻投稿臉書「靠北老公」粉絲專頁，文中一開始直說「我是你老婆，為何你名下有土地卻不告訴我，也不願意跟我共同持有，更不願意一半過戶登記在我名下？」說她這個月申報稅金時，意外發現老公名下有12筆土地，一問之下，男方才透露是15歲時爺爺過世分到的遺產，長孫分得12筆土地，其他長輩則是土地、店面及不動產。

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▲人妻「討土地」的行為，被網友批超貪財。（示意圖／pixabay）

人妻抱怨，雖然才結婚3年，但畢竟兩人是夫妻，「為何你不告訴我，我們結婚3年了都沒說。」她認為，夫妻財產是要平分持有、一人一半，得知老公有12筆土地後，人妻就提出6筆土地要過戶到她名下、另外6筆要慢慢過戶給兒子的要求，並解釋是避免以後遺產稅問題，「你是我老公、是兒子的親生爸爸卻裝傻，為何不能給我們母子一個保障？」

女方也直批先生「一開始隱瞞我們」是居心叵測，認為現在被她發現，按照法律，夫妻財產理應平分、一人一半，「我要求平分很合理，但你卻裝傻，每次要求你去辦過戶都裝傻」，大嘆丈夫把錢看得比老婆、小孩還重。

看到貼文後，網友紛紛傻眼，忍不住抨擊這位貪財人妻，「看妳發文覺得妳才把錢看的更重……不分給妳剛好而已」、「給我你老公的資料，我覺得必須先幫他備案，以免哪天突然死的不明不白的」、「還真敢要耶！臉皮也太厚了吧」、「避免以後遺產稅？這麼快就在想對方死了喔！好腦婆！貼心」、「給兒子一半還可以，給妳？妳憑甚麼？！憑臉皮厚？」