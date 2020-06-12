24歲女患「東方美女病」險半身不遂！血管像70歲老人...誘因竟是相思病

▲24歲女子患「東方美女病」，誘因竟是相思病。（圖／翻攝自《第一現場》，下同）

記者康心禹／綜合報導

一名24歲的年輕女子近日頭暈摔倒在地，被送進深圳市三院急診科。醫生發現她身上多支血管嚴重狹窄，像高齡老人般，推斷她是「主動脈弓綜合症」導致的腦梗發作，又被稱為「東方美女病」。據悉，小程為幫男友創業掏空積蓄，男友卻日漸冷漠。醫生認為，「相思病」是發病的誘因之一，會加重病情。

據《廣州日報》報導，24歲的女生小程在一家互聯網公司上班，最近薪水縮水，但她還是承受高強度的工作。不過，讓她最近心力交瘁的主要原因並不是工作，而是相戀近三年的異地戀男友。

小程為了幫男友創業，不僅掏空積蓄，還網貸7萬元（約新台幣29萬元）幫助他，然而男友卻漸漸對她變得冷淡，還常常搞失蹤，網貸公司的催債電話更是讓她身心疲憊。

近半年來，小程因為思念男友，晚上總失眠，記憶力也下降，經常走著走著腿腳發軟，眼前一片黑。前段時間，她晚上10點加班回宿舍洗澡時，再次感到頭暈，摔倒在地。

半小時後，小程被送到深圳市三院急診科，醫生初步判斷她是中風，當時接受了溶栓治療的她，症狀得到緩解。不料，住院第二天，小程又出現了入院時的症狀，醫生們看了檢查片子，全都震驚了。

深圳市第三人民醫院神經內科主任趙宇表示，一開始看檢查片子的時候，都以為這應該是一個70歲左右高齡老人的片子，沒想到是一個20多歲的小女生，她多支血管嚴重的狹窄，「幸好我們及時準確識別病人病因，並進行正確的治療，若只是根據片子，按常規做腦梗死治療的話，那很可能就會耽誤病人的治療，導至病人半身不遂。」

綜合臨床表現，醫生推斷小程是「主動脈弓綜合症」導致的腦梗發作。而主動脈弓綜合症，又被稱為「東方美女病」，多發於30歲以下的亞洲女性，發病原因不詳。

住院幾天後，市三院神經內科醫生謝曦發現小程總是愁眉苦臉，偶爾還會盯著手機流眼淚，多番關懷和詢問後，才得知與她的男友有關。

「相思病」雖不是發病原因，卻是誘因之一，也會加重病情。為了讓她積極配合治療，醫護人員常與她談心，做心理疏導。如今，小程終於徹底解開對男友的心結，順利出院了。

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