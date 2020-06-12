聽到開門聲「箭步衝上」捅死爸！男大生一身白衣利落弒父…網一面倒護兇手

▲男大生弒父。（圖／翻攝自晨視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

網傳山東招遠市某高級社區6月9日發生一起弒父血案，一位兒子將父親殺害。據知情人透露，一位正上大一的男生疑似因為父親酗酒、家暴或外遇，在父親進家門時，突然箭步衝上將他活活捅死。警方稱，當前案件正在調查中。

據《紅星新聞》報導，據現場影片顯示，一位身材瘦弱、一身白衣的年輕男生從一座透天厝中，被警方押出帶走。

當地派出所及政府新聞科工作人員6月10日透露，網傳社區確實發生了命案，警方已介入調查。據悉，嫌疑人當場已被控制。該工作人員還表示，目前關於具體的細節與行兇動機等，尚無法對外披露。

當地警方也回應，還在調查這個案件中，現在不方便對外透露。

▲事件起因疑似父親酗酒、家暴。（圖／翻攝自晨視頻）

雖然案件細節目前尚無曝光太多，但網友卻一面倒表示同情男大生，「未經他人苦，莫勸他人善」、「原生家庭的悲劇」、「可憐的孩子，徹底毀了，大一已經成年了吧，一個渣爹把家庭毀了連帶把孩子也毀了」、「天知道孩子承受了多少苦難」、「酗酒家暴真的像地獄」、「沒有家暴不知家暴的苦」、

不過，也有網友譴責稱，「家暴就活該？但是殺人真的是害了自己」、「弑父還有理了」、「孩子的一生毀了，太衝動了」。

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