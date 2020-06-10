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孕妻車禍1屍2命！警一查：案情不單純…渣夫設下「24hrs連環奪命局」

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲陸男婚後2年就出軌，還設計連環殺妻局。（示意圖／取自pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

結婚不到2年的陝西清澗縣景姓男子因出軌，多次向妻子提出離婚均遭到拒絕，心生邪念，竟設下了連環奪命局殺妻。他先冒充網友給妻子製造虛假情人，後又在岳父家拔開瓦斯管，試圖謀害妻子。多次失敗後，2017年12月13日，他以出軌為由捂死已懷孕的妻子，並偽造成交通事故。

據《華商報》報導，2017年12月13日，景男開車去娘家，將懷孕8個月的劉姓妻子接回，開車到一處山路時，發生「交通肇事」，導致妻子當場死亡，自己卻安然無恙。

接到死訊，劉女的父親認為，女兒的死因很可疑，「因為當天凌晨4時許，家中廚房的瓦數管道離奇斷開，瓦斯外泄，幸虧及時發現後關閉。」他懷疑女兒身亡是女婿所為，2017年12月19日向警局報案。

2018年1月8日，警方重新對相關現場、「肇事」車輛進行了詳細檢查，並聘請西安交大法醫學院資深專家屍檢，最後確定這是一起故意殺人案。

▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲他策劃了多種方式殺死妻子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

2018年1月15日，景男在大量的證據面前，如實供述了自己殺死妻子的犯罪事實。他供述，自己2015年12月經人介紹認識妻子，2016年結婚，2017年認識了另外一位年輕女子，並和對方發展成婚外情。

自2017年5月以來，景男多次向妻子提出離婚，遭到家人反對，為達到離婚目的，在微信聊天中，還多次要求妻子打掉孩子並離婚，都遭到妻子拒絕。隨後，他想出一招，註冊一個新帳號，冒充網友勾引妻子，隨後自導自演了一起妻子的「網友情人」來家行兇的鬧劇，並且到派出所報假案栽贓妻子。

2017年12月11日，景男開車到岳父家，由於感到離婚無望，於12月13日凌晨3時許，拔開岳父家瓦斯管道，圖謀製造瓦斯洩漏的假像，欲謀害妻子，被家人發現後及時關閉。

當日，他開車帶妻子回家，於當日下午5時許，在某路邊停車，藉口對方有外遇，捂住妻子口鼻，致對方當場窒息死亡。事後，景男為了掩蓋故意殺人的犯罪事實，還將車開入排水溝偽造交通事故現場。

2017年12月30日，犯罪嫌疑人景男涉嫌交通肇事罪被執行逮捕，後經過偵查、提起公訴、開庭審判等程序，以故意殺人罪被判處死刑，2020年6月9日被執行死刑伏法。

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