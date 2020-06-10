花蓮教育處長遭檢調搜索約談　縣府：應與全運會有關

▲花蓮縣政府教育處長李育仁遭檢調搜索辦公室及住家，外界猜測應與全運會有關。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府教育處10日上午被檢調約談，花蓮地檢署證實，接獲檢舉已蒐證一段時間，不方便透露是什麼案件，上午7點多到教育處長住處跟辦公室搜查，花蓮縣政府指出，應該與全運會或其他工程案件有關，只是單純配合調查。

花蓮地檢署證實，包括調查局東部機動工作站、花蓮縣調查站、高雄市調查處等在檢察官指揮下，今上午7點多到教育處長李裕仁住處跟辦公室搜查。

花蓮地檢主任檢察官陳旭華說，目前還在偵查當中，至於涉案規模及涉案多少人，將視案情調查結果再增加說明。

花蓮縣政府副秘書長張逸華也證實，他猜測是全民運動會被調查，但他認為處長人很好，應該只是單純配合調查；因為縣議會縣政總質詢，教育處長並未出席備詢，改由教育設施科長代理出席。

全民運動會預計在10月17日開幕，縣長徐榛蔚在5月施政總報告表示，全民運動會場館整建計畫，共計28案工程，目前除1案尚在設計階段，其他皆符合預定進度執行中。

據了解全運會硬體總經費3億5千多萬元，中央核定2億7千多萬元，地方配合款3千多萬元；軟體總核定經費1億1千多萬。

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