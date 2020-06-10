　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮教育處長遭檢調搜索約談　縣府：應與全運會有關

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲花蓮縣政府教育處長李育仁遭檢調搜索辦公室及住家，外界猜測應與全運會有關。（圖／記者蕭可正翻攝）

花蓮縣政府教育處長李育仁遭檢調搜索辦公室及住家，外界猜測應與全運會有關。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府教育處10日上午被檢調約談，花蓮地檢署證實，接獲檢舉已蒐證一段時間，不方便透露是什麼案件，上午7點多到教育處長住處跟辦公室搜查，花蓮縣政府指出，應該與全運會或其他工程案件有關，只是單純配合調查。

花蓮地檢署證實，包括調查局東部機動工作站、花蓮縣調查站、高雄市調查處等在檢察官指揮下，今上午7點多到教育處長李裕仁住處跟辦公室搜查。

花蓮地檢主任檢察官陳旭華說，目前還在偵查當中，至於涉案規模及涉案多少人，將視案情調查結果再增加說明。

花蓮縣政府副秘書長張逸華也證實，他猜測是全民運動會被調查，但他認為處長人很好，應該只是單純配合調查；因為縣議會縣政總質詢，教育處長並未出席備詢，改由教育設施科長代理出席。

全民運動會預計在10月17日開幕，縣長徐榛蔚在5月施政總報告表示，全民運動會場館整建計畫，共計28案工程，目前除1案尚在設計階段，其他皆符合預定進度執行中。

據了解全運會硬體總經費3億5千多萬元，中央核定2億7千多萬元，地方配合款3千多萬元；軟體總核定經費1億1千多萬。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
逾93萬票同意罷免！韓國瑜「一肩扛」發表3聲明
板橋「28歲最有錢住戶」開吉500網友！罵保全奴才影片曝..
快訊／衝民進黨黨部！杏仁哥「這一次支持小英」：有做到就大大按
韓國瑜派人勸退凱道遊行　主辦方怒嗆退縮沒擔當「明開記者會切割
佐佐木希AV小三發聲！爆廁所激戰：有私下道歉…人正在台灣行蹤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小二女童被關儲藏室猥褻　回家爆哭：安親班叔叔把手伸進…

「板橋最有錢」開吉500網友！罵保全奴才影片曝...1.5萬人喊：人渣！

大叔激戰15歲少女　「好康相報3人行」矇眼＋偷拍…下場慘了

花蓮教育處長遭檢調搜索約談　縣府：應與全運會有關

影／情侶桃園街頭吵架...女怒丟包男友　警好心勸慰發現他是通緝犯

萬華公寓暗夜惡火疏散20人　1男無呼吸心跳搶救仍不治

彰化「拋拋哥+丟丟姐」又來了　東螺溪沿岸33件亂丟垃圾全都錄

罷韓日曬選務工作證炫：我拿了一疊票蓋同意！35歲男遭逮辯「我開個玩笑」

攜毒慘遭11警圍捕「鞋都掉了」　光頭男狼狽上銬：快走好不好

桃園國民黨七連霸市議員劉茂群被判當選無效　臉書貼文「對不起」

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

小二女童被關儲藏室猥褻　回家爆哭：安親班叔叔把手伸進…

「板橋最有錢」開吉500網友！罵保全奴才影片曝...1.5萬人喊：人渣！

大叔激戰15歲少女　「好康相報3人行」矇眼＋偷拍…下場慘了

花蓮教育處長遭檢調搜索約談　縣府：應與全運會有關

影／情侶桃園街頭吵架...女怒丟包男友　警好心勸慰發現他是通緝犯

萬華公寓暗夜惡火疏散20人　1男無呼吸心跳搶救仍不治

彰化「拋拋哥+丟丟姐」又來了　東螺溪沿岸33件亂丟垃圾全都錄

罷韓日曬選務工作證炫：我拿了一疊票蓋同意！35歲男遭逮辯「我開個玩笑」

攜毒慘遭11警圍捕「鞋都掉了」　光頭男狼狽上銬：快走好不好

桃園國民黨七連霸市議員劉茂群被判當選無效　臉書貼文「對不起」

台南市消防之友會　表揚2019年度消防局績優團體及個人獎勵金

「朱立倫戶籍在三重」 黨秘書長徵詢高雄補選人選排除王金平

推案熱區「裝熱」否？　查一官方數字全洩底

昔日「十大槍擊要犯」遞補桃園市議員！　段樹文：等待是天公伯給的磨練

澎湖東海見「灰美稀客」飛天又潛水　遊客驚呼連連：好厲害喔！

香港立法會選舉9月6日登場　民主派拚過半已做好「被DQ」準備

整棟老宅夯！中山區億元老屋1年成交20件　總銷近40億

談NBA閉門復賽　庫茲馬：身體負荷狀態最關鍵

逾93萬票同意罷免！韓國瑜「一肩扛」發表3聲明：與國民黨無關

台盟中央召開「台情研討會」　蘇輝：深化對台一盤棋工作思路

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

社會熱門新聞

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

住戶羞辱保全　吐水嗆：你是奴才

同事忙防疫他們忙偷情　食藥署高官夜夜幽會女下屬

夫妻死亡　爸爸認屍才知女兒結婚

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

發黑長蟲…夫妻「擁抱姿勢」亡　遺書內容曝光

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

不甘成性愛影片女主角　她怒控銀行高層夫偷拍10女

「機械系法官」嘲諷律師：你哪個學校畢業？

重殘警神復原健步如飛　胞妹愧：是裝的

大火前為房租吵架！左營暗夜猛火1男命喪火窟

雲林男貼賓士跑車約女網友　4煞竄出尖刀刺胸險死

更多熱門

相關新聞

為選舉不合　婆打媳一巴掌

為選舉不合　婆打媳一巴掌

「我搞不好是史上第一個，因為政治理念不同，被婆婆家暴的媳婦！」32歲的雅薇（化名）這樣自嘲著，她說自己嫁到高雄已經3年，平常婆媳相處還算融洽，但這陣子因為罷免案，小倆口跟婆婆的政治想法不同，在家看電視的時候，難免被報導挑起情緒...

富岡漁港釣客疑似落海　消防+海巡搜索中

富岡漁港釣客疑似落海　消防+海巡搜索中

李父之死／司法一刀刺向了公權力

李父之死／司法一刀刺向了公權力

當孩子碰到怪怪的人該怎麼辦...

當孩子碰到怪怪的人該怎麼辦...

孩子對店貓狂吼！媽一段話被推爆

孩子對店貓狂吼！媽一段話被推爆

關鍵字：

教育處長辦公室住家檢調搜索猜測全運會約談

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面