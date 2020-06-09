蔣月惠議會質詢潘孟安批「俗辣」　事後馬上道歉

▲屏東縣議員蔣月惠在議會質詢潘孟安，指潘「俗辣」，事後道歉 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議員蔣月惠9日在縣議會總質詢時，手持「五星級潘縣長腳踩以人為本弱勢者無家可歸」的手繪圖質詢潘孟安，「若在任內拆除太平里、凌雲里、西市場是否要辭職謝罪」，潘孟安說不會回應這個問題，蔣隨即脫口指潘「俗辣」。

▲蔣月惠製作海報質詢。

質詢結束後，擔任會議主席縣議員潘連周勸蔣月惠，「妳剛剛罵縣長是人身攻擊，應該收回這句話，並且向縣長道歉」。蔣隨即在議事廳內向 縣長罵「俗辣」一事道歉，潘則笑笑離開

蔣月惠今天在縣議會施政總質時，針對屏東市太平里、凌雲里、西市場、屏東大專院校失業率、高鐵以及高捷南沿等議題，製作各種道具質詢。

縣長潘孟安進行回應時，頻頻遭蔣月惠打斷發言，並不斷說著「我知道」；潘縣長回說，「妳什麼都知道為何還要問？」。

蔣月惠質詢潘孟安，「若在任內拆除太平里、凌雲里、西市場是否辭職謝罪」，潘孟安說，「我不會回答妳這個問題」。聽到潘的回應蔣，隨即脫口罵潘「俗辣」。

潘孟安表示，尊重議員質詢與監督的權力，但數字與法條的引用要正確，而不是拿「竹竿裝菜刀」。

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