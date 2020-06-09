　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣月惠議會質詢潘孟安批「俗辣」　事後馬上道歉

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲屏東縣議員蔣月惠在議會質詢潘孟安，指潘「俗辣」，事後道歉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣議員蔣月惠在議會質詢潘孟安，指潘「俗辣」，事後道歉 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議員蔣月惠9日在縣議會總質詢時，手持「五星級潘縣長腳踩以人為本弱勢者無家可歸」的手繪圖質詢潘孟安，「若在任內拆除太平里、凌雲里、西市場是否要辭職謝罪」，潘孟安說不會回應這個問題，蔣隨即脫口指潘「俗辣」。

▲屏東縣議員蔣月惠在議會質詢潘孟安，指潘「俗辣」，事後道歉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蔣月惠製作海報質詢。

質詢結束後，擔任會議主席縣議員潘連周勸蔣月惠，「妳剛剛罵縣長是人身攻擊，應該收回這句話，並且向縣長道歉」。蔣隨即在議事廳內向 縣長罵「俗辣」一事道歉，潘則笑笑離開

蔣月惠今天在縣議會施政總質時，針對屏東市太平里、凌雲里、西市場、屏東大專院校失業率、高鐵以及高捷南沿等議題，製作各種道具質詢。

縣長潘孟安進行回應時，頻頻遭蔣月惠打斷發言，並不斷說著「我知道」；潘縣長回說，「妳什麼都知道為何還要問？」。

蔣月惠質詢潘孟安，「若在任內拆除太平里、凌雲里、西市場是否辭職謝罪」，潘孟安說，「我不會回答妳這個問題」。聽到潘的回應蔣，隨即脫口罵潘「俗辣」。

潘孟安表示，尊重議員質詢與監督的權力，但數字與法條的引用要正確，而不是拿「竹竿裝菜刀」。

►Her繼續特賣「Kiehl’s契爾氏 激光極淨白淡斑精華」

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
T妹徵特助「底薪10萬+抽成獎金」！開5條件：我喝醉時幫洗澡
打嗝快2禮拜！他突吐血送急診…醫驚見「侵蝕到爛掉」傻了：還要
黃捷1.8萬票當選議員...罷免要「7萬張同意票」　原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣月惠議會質詢潘孟安批「俗辣」　事後馬上道歉

防疫新生活從台灣頭開始　林右昌、蔡英文逛基隆廟口夜市大啖道地小吃

影／柯文哲稱台灣「一黨專政」　國中公民課解析...民眾黨恐不得存在

高嘉瑜呼籲手搖飲強制標示「含糖量」　網友開撩：你那麼甜你先繳稅

防疫深受世界肯定之後　蘇貞昌：早日研發疫苗解除全人類疑慮

釣魚台遭石垣市提案改名　謝長廷重申主權：別因地方事務影響台日友好

韓國瑜不提罷免訴訟　謝龍介：祝福高雄市民找到一個更好的團隊

日本提案更名釣魚台　蘇貞昌：釣魚台是我們國土

北檢票選推薦主任檢察官　去年遺珠成今年榜首…前3名都是重大黑金專組

高雄議會追謚許崑源「永遠議長」　網友爆「僅3人簽署」：韓賜村剛撞死人

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

秦媽媽亂暗示兒子讚美伊能靜　秦昊傻眼「餐廳菜好吃怎誇？」

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

蔣月惠議會質詢潘孟安批「俗辣」　事後馬上道歉

防疫新生活從台灣頭開始　林右昌、蔡英文逛基隆廟口夜市大啖道地小吃

影／柯文哲稱台灣「一黨專政」　國中公民課解析...民眾黨恐不得存在

高嘉瑜呼籲手搖飲強制標示「含糖量」　網友開撩：你那麼甜你先繳稅

防疫深受世界肯定之後　蘇貞昌：早日研發疫苗解除全人類疑慮

釣魚台遭石垣市提案改名　謝長廷重申主權：別因地方事務影響台日友好

韓國瑜不提罷免訴訟　謝龍介：祝福高雄市民找到一個更好的團隊

日本提案更名釣魚台　蘇貞昌：釣魚台是我們國土

北檢票選推薦主任檢察官　去年遺珠成今年榜首…前3名都是重大黑金專組

高雄議會追謚許崑源「永遠議長」　網友爆「僅3人簽署」：韓賜村剛撞死人

兒童保單新法12日上路　超過喪葬費限額61.5萬要簽聲明書才可加買

陳文茜曝罹癌當下心境！　急動刀續命「術前病房機密」曝光

黃氏兄弟瑋瑋全黑圖宣布「休息一陣子」　發聲：希望我是最後一個被迫出櫃的人

死法前所未見！《明信片謀殺案》命案現場太逼真「女星嚇到逃跑」

「在不瘋狂」告了！洛克沒收入離開公司…被要200萬元違約金

巴西採購11款中國病毒快篩　臨床醫生直批：全都是垃圾

不斷更新／卡本特與江辰晏前3局力保不失分　3局統一0比0樂天

日職／陽岱鋼拚先發敲2安又盜壘　王柏融無安有保送

美C-40A運輸機過境台灣領空　陸學者分析：打擦邊球試探中國態度

仰德大道4死車禍扯出泵浦車冒驗陋習　「3年放水73車次」9人涉行收賄遭起訴

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

政治熱門新聞

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

「法制局長竟在靈堂開嗆黃捷」　邱顯智：這要怎樣教小孩

罷捷連署書堆「這麼高」　重啟二日破1.2萬份！

罷免票減掉陳其邁市長得票　名嘴大驚：19萬票哪來的？

即／韓國瑜自嘲：我笑不出來啊！

黃捷弔唁許崑源「大哭原因曝光」

被罵到「爆淚大哭」掩面離場　黃捷回應了

臉書遭網友瘋狂出征！王浩宇曝內幕

白眼女神2度遇罷免關卡！罷捷連署首日衝600份　

選罷法2個漏洞　游淑慧：罷免陳柏惟只要X萬票

更多熱門

相關新聞

紙風車遭大火　「志工」潘孟安：千萬要堅強

紙風車遭大火　「志工」潘孟安：千萬要堅強

紙風車、綠光劇團位於新北市八里的工作室，6日凌晨遭遇大火，近20年來各式各樣道具最付之一炬，初步估計損失約5千萬元。作做為紙風車劇團終生志工的屏東縣長潘孟安在臉書表示，一定會盡力協助劇團重新站起來。

國姓鄉野溪、道路、廣場待整　縣府將花600萬改善

國姓鄉野溪、道路、廣場待整　縣府將花600萬改善

高鐵南延惹議！民團批潘孟安民粹

高鐵南延惹議！民團批潘孟安民粹

高鐵不來屏東　潘孟安：辭職謝罪

高鐵不來屏東　潘孟安：辭職謝罪

快拿相機！屏東絕美浪漫黃金雨

快拿相機！屏東絕美浪漫黃金雨

關鍵字：

蔣月惠潘孟安縣議會潘連周俗辣

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面