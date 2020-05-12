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新竹市補助農漁民萬元生活津貼　估8100人受惠

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▲新竹市長林智堅前往新竹市農會視察申請流程。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅前往新竹市農會視察申請流程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為降低武漢肺炎對農漁民生計的衝擊，政府擴大補助生活津貼，昨(11)日起提供經濟弱勢農民現金補貼一萬元方案，新竹市符合資格的農民預估3800人，其中預估約九成五農民免申請，將直接匯入戶頭；此外，針對年收入低於五十萬元，且無領取其他性質相同補助的漁會甲類會員，每人補助一萬元，預計4300人受惠。新竹市長林智堅今(12)日前往新竹市農會與新竹區漁會，看到現場申請流程快速便利，表示希望紓困工作能讓農漁民朋友感受到政府的用心，也會做大家最強的後盾。

林智堅表示，經中央地方攜手合作，疫情稍有趨緩，現階段同樣重要的是紓困振興，政府也推出許多方案因應。竹市符合資格的農民約3,800人，其中預估約九成五的人，因為具有農保或農職保，且綜合所得總額未達50萬元，同時在農會有戶頭，不需排隊申請，一萬元將直接於15日前入帳。其餘三種須申請者，是有農保或農職保但在農會沒有戶頭、曾參加農委會農糧政策、與持有實際耕作證明書者，需在6月30日前到農會申請，市府與農會將以最快速度協助。

視察完新竹市農會，林智堅隨即趕往位於新竹漁港的新竹區漁會，他指出，漁民生活補助分2種，新竹市有約6,600人的漁會甲類會員漁民，其中大約2300人因為投保薪資2萬4,000元以下、年所得未達50萬元，有資格申請3萬元生活補助，其餘4300人只要年所得未達50萬元，則可以申請1萬元的補助。

林智堅提醒，補助皆有排富條款，也不能重複申請性質相同的補助，漁民可選擇適合自己的方案來申請，他非常感謝農漁會與市府一同為大家的權益攜手合作，幫助有需要的農漁民共度難關。

產發處長張力可表示，此次擴大紓困方案，新竹市約有8100名農漁民可領到一萬元的補助；其中，相較之前漁業署發布的「一定雇主或自營作業漁民生活補貼」3萬元方案，本次推出「實際從事漁業勞動之漁民生活補貼」1萬元的紓困方案，放寬了薪資投保金額與所得總額的上限，也簡化應檢附從事漁業證明的行政流程，預估符合資格之本市漁民人數約4,300人可申請本次補助，涵蓋大部分需要幫助的漁民。

張力可提醒，有3類農民記得109年5月11日至6月30日至市農會申請生活補貼，第一是凡109年3月31日當日即在保，具有農民健康保險或農民職業災保險的農民，同時投保單位無戶頭。第二是109年4月30日前，最近3年曾參加農糧政策農民。第三是109年5月25日前向農業用地所在地之改良場申請實際耕作證明書之農民。審查作業及匯款將在2周內完成，生活補貼1萬元一樣入戶頭。此外也要特別注意，這項紓困措施資格符合的必要條件為107年度農業所得以外之個人綜合所得總額未達50萬元，以及未領取性質相同之補助、補貼或津貼。

農會總幹事鍾祥銘表示，為提供農民快速便捷的服務，新竹市農會全體總動員， 11日起有專人引導、解說，全程服務前來申請的農民，現場亦設有申請區、防疫等待區、書寫區、洽詢引導區等，昨日已受理25人申請。他也提醒農民，若屬需前來農會申請者，記得帶國民身分證或居留證明文件、本人帳戶之存摺封面影本，但已在農會開戶者免檢附之、實際從事農業工作者須另附實際耕作證明書，如委託他人申請應附委託書。

新竹區漁會指出，無一定雇主或自營作業漁民的三萬元補貼申請至6月1日止，實際從事漁業勞動漁民的一萬元補貼申請期限至6月30日止，請有需求的漁民，盡早洽新竹區漁會申請。詳細資訊，民眾可於上班日上午8時至下午5時撥打新竹區漁會電話03-5362216洽詢。

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