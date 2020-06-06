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蘭坊公益音樂會　大手牽小手一起獻愛心

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▲蘭坊公益音樂會。（圖／蘭智基金會提供）

▲林仲傑醫師與愛好音樂的樂友們共同發起愛心音樂假日市集活動，為蘭智基金會募款。(圖／蘭智基金會提供，下同)

生活中心／台北報導

蘭智董事長余江文表示，因受新冠性病毒疫情影響，蘭智基金會捐款減縮且附設蘭坊餐廳生意一落千丈，熱心的林仲傑醫師為幫助蘭智，與愛好音樂的樂友們共同發想起愛心音樂假日市集活動，音樂公益活動能讓樂友們能夠有音樂上的交流、技術上的進步；還將熱心公益表演所得將全數支持蘭智基金會。透過音樂市集吸引大家目光更能使得更多人到「蘭坊餐廳」用餐，享受音樂當中也能享受美食，用最實際的消費行為做公益，幫助在蘭坊餐廳的身心障礙學員能有工作的機會。

蘭智董事長余江文因學習薩克斯風，遇見有專業醫術的醫師身分卻也擁有音樂素養的林仲傑。林醫師從小就很喜歡音樂，不過從來沒去學過任何樂器，10年前他開始埋首鑽研各種樂器，竟然無師自通，就學會了10多種樂器，還考取了街頭藝人證照，除了醫術，他更希望能透過音樂，療癒人心幫助社會。

▲蘭坊公益音樂會。（圖／蘭智基金會提供）

▲宜蘭縣長林姿妙(右二)除到現場支持，縣府更贊助10萬元為蘭智加油。

這位看起來又搖滾又嬉皮的醫師，除了用醫術醫治病人的身體的病痛，更用音樂療癒病人的心靈。林仲傑醫師與余江文董事長兩人因音樂結識，林醫師知道蘭智目前正在努力為歡喜憨兒們籌措資金建設身心障礙者「老化家園」的窘況，結合一群志同道合的樂友，想為蘭智基金會這個弱勢團體做些有意義的事，希望在6/6透過在蘭智基金會附設的蘭坊餐廳辦理音樂會，盼望大手牽小手來一起聽愛的樂章，也喚起社會大眾能夠有錢出錢、有力出力，一起幫忙蘭智蓋房子。

宜蘭縣長林姿妙表示，感謝蘭智社會福利基金會余江文董事長及所帶領工作人江文員用心及努力，長期協助縣政府照顧服務身障朋友，喚起社會大眾應秉持「給他魚吃 不如給他釣竿」的原則， 縣府也在今日的活動贊助十萬元經費 一起為蘭智加油。

蘭智執行長朱瑀瑄表示， 蘭智基金會為家長捐助組成公益團體，不似民間企業基金會資源豐富，又因近年國際間天災人禍，更壓縮資源募集；現在服務對象已年紀漸長，有感設備及空間不敷使用及身心障礙者父母老化無法照顧；蘭智基金會目前正積極籌畫打造東台灣第一座以身心障礙者老化照顧為主軸的「田心歡喜家園」，期盼各界能夠伸出援手與蘭智「逗陣」，有錢出錢、有力出力，讓更多的關懷與溫暖匯聚資源使老化家園早日完工。

受邀擔任協辦單位的頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡則指出，創辦人魏應充認為基金會應協助社福團體自主維運、永續服務，透過基金會共襄盛舉，樂於支持地方協辦這個別具意義及影響力的活動！

除6月6日舉辦的公益音樂會暨市集活動，林醫師表示，將會持續在每個禮拜六的上午10點至下午2點，團友們輪流到到蘭坊餐廳舉辦愛心音樂假日市集表演做公益，各個團友包括：老鷹樂團、東音西韻兩人組、愛玥樂團、神鵰俠侶、快樂魚等樂團，秉持著從心開始支持公益、讓音樂的串流有源源不絕的力量幫助社會。也歡迎各界愛好音樂的朋友能夠一起加入作公益的行列。

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