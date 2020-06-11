冠軍吐司感動上市！　「將才學堂」助高關懷青少年夢想飛揚

▲獲得烘焙比賽冠軍的「紅龍荔香吐司」上市熱賣中，頂新和德文教基金會邀請民眾一起「買麵包做公益」。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／採訪報導

頂新和德文教基金會舉辦冠軍吐司上市直播記者會，現場分享2019年的冠軍作品「紅龍荔香吐司」，以在地紅龍果、高雄荔枝拌入麵團，外層再搭配微酥的墨西哥餡，繽紛色彩在眾多參賽者中脫穎而出，不論在視覺或是味覺上，都是一大享受！

▲「紅龍荔香吐司」以在地紅龍果、高雄荔枝拌入麵團，色香味俱全獲得評審青睞。（圖／記者謝婷婷攝）

2019年將才學堂烘焙錦標賽冠軍林瑋誠說：「很開心能拿下冠軍，『紅龍荔香吐司』是團隊的大家一起想出來的點子，當初大家想到可以使用水果，剛好紅龍果的紅色可以讓麵包更繽紛，荔枝則可以添加香氣，作品獲得評審認可，真的很開心」。

▲2019年將才學堂烘焙錦標賽冠軍林瑋誠（圖左）。（圖／記者謝婷婷攝）

▲2018年將才學堂烘焙錦標賽冠軍林武昌（圖中）。（圖／記者謝婷婷攝）

2018年將才學堂烘焙錦標賽冠軍林武昌表示，「因緣際會下，飛揚福利服務協會可以跟將才學堂合作，有烘焙課程可以學習，我覺得非常開心，在課程中學習良多，也很榮幸可以拿到2018年的麵包冠軍」。

頂新和德文教基金會力挺高關懷青少年，從2017年開始推動「將才學堂烘焙技職教育計畫」，免費提供訓練課程，並且舉辦烘焙大賽，讓冠軍隊伍的作品能夠上市販賣，增加孩子們的自信心，也培養出翻轉未來的一技之長。

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡。（圖／記者謝婷婷攝）

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，「頂新和德文教基金會魏應充創辦人與一些公益團體的Leader，像是孩子的書屋的陳爸、飛揚協會的郭牧師，他們一起討論對於高關懷青少年在學習低成就的狀況下，能不能為他們尋找另外一條路。我們全國大概跟6至7家的公益團體合作，一路進行到今年已經第3年，有些單位則已經合作第4年了，在這個過程中，有362位同學完成將才學堂的課程，也有超過百位的同學取得了丙級證照」。

▲飛揚福利服務協會理事長孫玉芝。（圖／記者謝婷婷攝）

飛揚福利服務協會理事長孫玉芝說：「大部份的孩子們，原本可能不太學習、放棄學習或是找不到學習的方向，接觸將才學堂後有很大的轉變，他們開始找到人生目標，越來越清楚自己未來想做的事情，變得非常積極、非常認真在面對生活」。

▲頂新和德文教基金會邀請民眾一起「買麵包做公益」。（圖／記者謝婷婷攝）

冠軍的「紅龍荔香吐司」上市熱賣中，本次淨利也將全數回饋給公益團體，頂新和德文教基金會邀請民眾一起「買麵包做公益」，讓孩子們的夢想，可以實現飛揚。