疫情衝擊雪上加霜南投中寮老人飯廳面臨斷炊　頂新和德文教基金會救助如及時雨

▲頂新和德文教基金會捐贈紓困金給南投中寮老人飯廳。（圖／頂新和德文教基金會提供，下皆同）

生活中心／綜合報導

因921震災一夕成全球注目焦點的南投中寮鄉，近年雖已逐步復原，但當地提供老人供餐服務的龍眼林福利協會，卻因募款變少及疫情衝擊陷入經營困境。頂新和德文教基金會創辦人魏應充日前獲悉後，特別指示基金會協助紓困，工作人員今天將紓困金與3輛送餐機車共200萬元送達中寮，讓龍眼林協會人員相當感動。

南投縣中寮鄉的居民目前多為老人與小孩，其中不少是獨居長者。921地震後長期投入老人供餐服務的龍眼林福利協會，每日除透過「龍眼林飯廳」提供長者衛生營養的午、晚餐外，志工也會關懷訪視長者。

龍眼林福利協會理事長蕭同宏說，去年氣候異常，協會自製銷售的農特產品收入幾乎歸零，今年又因疫情影響，1到4月捐款收入只有同期的一半，協會營運捉襟見肘，差點斷炊，還好頂新和德文教基金會創辦人魏應充及員工們提供及時協助。

頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩說，基金會其實從民國97年起就開始捐助龍眼林協會，創辦人魏應充近日輾轉獲悉龍眼林的困境，特別透過家人要求基金會提供協助給龍眼林，基金會了解需求後，今日將魏應充先生的關心送抵中寮，希望總計200萬元的3輛送餐機車及送餐經費補助能讓協會幫助更多獨居長者及弱勢族群。

南投縣政府駐區主任何美妮表示，感謝魏應充先生投入資源，深入偏鄉，希望這項拋磚引玉的善舉，能讓中寮鄉的需求被看見。縣府也會和企業一起投入，讓愛不間斷。

龍眼林福利協會總幹事廖振益表示，這次受疫情影響，許多團體已撐不住，頂新和德文教基金會10多年來對協會的捐助已逾千萬元，此次在寒冬送暖，更讓協會暫時解決斷炊困境，很感謝頂新和德文教基金會的認真與用心。