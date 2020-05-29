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Galaxy Note 20系列「超前部署」！　外媒傳是首款搭載5奈米晶片的手機

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▲▼晶片。（圖／路透社）

▲三星5奈米晶片可望超車台積電搶先上市。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

晶片代工兩大巨頭台積電和三星，在競爭下一代5奈米晶片的戰場裡打得火熱。外媒《phoneArena》報導，三星已完成5奈米晶片的量產，命名為「Exynos 992」，甚至會搶在 iPhone 12 前為 Galaxy Note 20 系列搭載，成為首款配備5奈米晶片的手機。

台積電已擁有領先的技術，並接下蘋果 iPhone 12 的全系列訂單，而三星在國內拓展了第六條生產線，試圖追上台積電產能。

今年大多數高端Android手機均採用7奈米的Snapdragon 865處理器，首款採用5奈米晶片的手機預計將在今年晚些時候發布，據傳為華為的Mate 40系列產品。不過現在外媒揭露，三星的 Galaxy Note 20 系列有可能超車華為 Mate 40 系列和 iPhone 12 系列，成為首款採用5奈米晶片的手機。

▲Galaxy Note 20渲染圖。（圖／翻攝自phonearena）

▲Galaxy Note 20渲染圖。（圖／翻攝自phonearena）

先前報導指出，Galaxy Note 20+ 採用了潛望式長焦鏡頭，鏡頭模組凸起，爆料稱主鏡頭達1億像素；另外 Galaxy Note 20 不會保留 Galaxy S20 Ultra 的100倍變焦功能，會採用2K螢幕並保留SPen，並使用高通新一代超聲波指紋辨識技術，預估感測面積是S10系列的17倍，還能同時讀取兩個指紋。

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