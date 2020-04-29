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三星Galaxy S20 Ultra也有晴空白　5/8起陸續上市

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼三星Galaxy S20 Ultra也有晴空白可以選了。（圖／台灣三星提供）

▲三星Galaxy S20 Ultra也有晴空白可以選了。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

先前三星Galaxy S20系列手機推出時，僅有Galaxy S20+提供晴空白的配色；不過，想要入手Galaxy S20 Ultra的星粉不用再游移黑、灰二色了，台灣三星宣佈，再引進Galaxy S20 Ultra 256GB「晴空白」新色，以時尚簡約的亮眼白色，迎來初夏獨有的清新舒適感，同時滿足追求卓越效能和美學設計的旗艦愛好者。

Galaxy S20 Ultra晴空白256GB版本單機建議售價為43,900元，預計5月8日起陸續於三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路陸續上市。且為回饋廣大消費者支持，凡5月1日至6月30日期間於全通路購買Galaxy S20 5G旗艦系列手機並完成登錄，符合資格者最多可享郵政禮券1,600元。

此外，三星智慧館好康再加碼，於5月1日至5月31日期間購買Galaxy S20 5G旗艦系列手機，買就送郵政禮券1,000元、指定原廠配件購物金2,000元、ITFIT紫外線無線充電殺菌盒（市價1,990元），以及手機舊換新加碼現折2,000元、延長保固一年、購新機0負擔、螢幕意外損失補償等星級禮遇。

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