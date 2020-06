傳三星捨棄曲面螢幕設計！　Galaxy Note 20將使用平面顯示器

▲Galaxy Note 20渲染圖。(圖/twitter)

記者謝仁傑/綜合報導

三星在今年早些時候發布的Galaxy S20使用了曲面顯示器,不過據消息人士透露,Galaxy Note 20將使用平面顯示器。Ice Universe 在Twitter上提到,Galaxy Note 20的顯示器會是平,不過他並沒有具體說明是不是真的整片都是平的。

Aristotle said: The earth is round.

Icecat said: Samsung Galaxy Note20 is flat.