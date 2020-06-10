傳三星捨棄曲面螢幕設計！　Galaxy Note 20將使用平面顯示器

▲Galaxy Note 20渲染圖。（圖／twitter）

記者謝仁傑／綜合報導

三星在今年早些時候發布的Galaxy S20使用了曲面顯示器，不過據消息人士透露，Galaxy Note 20將使用平面顯示器。Ice Universe 在Twitter上提到，Galaxy Note 20的顯示器會是平，不過他並沒有具體說明是不是真的整片都是平的。

Aristotle said: The earth is round.

Icecat said: Samsung Galaxy Note20 is flat. — Ice universe (@UniverseIce) June 9, 2020

以往三星的手機例如Galaxy Note 10、S10或其他手機，顯示器側面都有相當大的弧度，多年來一直是三星旗艦產品的設計，然而這樣的設計在搭配S Pen使用時，似乎令人感到困擾。

先前有消息傳出，三星的Galaxy Note 20系列將有 Note 20和 Note 20+兩款；而根據供應鏈顧問Ross Young的說法，最新的Galaxy Note 20系列將採用LTPO OLED背光技術。

三星似乎不太可能完全放棄曲線，但即使與S20的設計相匹配，對於許多用戶而言也可能是巨大的進步。Galaxy Note 20可望於8月上市，星粉們應該都已經引頸期待著了。

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