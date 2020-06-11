快訊 / 黃正忠撕破臉要韓國瑜退出政壇 說話不算話「沒擔當就閉嘴」





▲黃正忠11日搭高鐵前往台北開記者會。（圖／翻攝自Facebook／黃正忠）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜遭到罷免、高雄市議長許崑源跳樓，民主監督聯盟以「替天行道」為由，申請13日集遊權上凱道抗議。總召集人黃正忠11日上午召開記者會，痛批杏仁哥「臨陣脫逃，怕死的不要來」，怒嗆韓國瑜「沒擔當就閉嘴」，這種信口開河的人應該立刻退出政壇。

黃正中向《ETtoday新聞雲》記者表示，奉勸韓國瑜退出政壇，韓當初說為了中華民國粉身碎骨，「不需粉身碎骨，不阻撓我們上凱道的決心就好」，目前人數約剩下一千人，遊行仍會照常舉行，並強調民主監督聯盟捍衛中華民國、守護中華文化。

黃正忠重申，希望韓國瑜不要再參與政治，這樣信口開河、說算不算話、臨陣脫逃的人，不適合參與政治，這是公平正義的問題，為什麼不捍衛，現在不是沈澱的時候，台灣人很健忘的，時間過了就是非不分了，他也承諾，上凱道絕對不會造成所謂的街頭紛爭，會非常理性和平表達訴求，韓國瑜不該如此懦弱。

黃正忠指出，韓國瑜沒擔當，沒有膽識就不要講話，杏仁哥也不要講話了，「讓中華民國派來講話、庶民來講話、我們不是韓粉了！」黃昨日表示，韓國瑜前天派一名稱小吳的秘書「勸退」他，希望他們不要在凱道辦活動，但雙方沒有共識，他更在電話中大罵韓國瑜。

民主監督聯盟最新訴求是「切割韓粉，庶民上凱道」，並批評政府是非不分，他們將反貪腐、爭公道，現場約四位代表人，雙手舉牌與旗幟高喊「妖孽重生、剷除妖魔、國之將亡、人人有責」。

黃正忠表示，就算只有10個人來凱道，活動也會照辦！原本預計有2000位，但經過韓國瑜和杏仁哥的「切割」後，人潮一定會減少，但為了不要讓社會混亂，黃正忠強調他會一諾千金，絕不退縮，613決心上凱道悼念民主英雄許崑源議長。黃正忠補充，13日上午10點開始搭帳棚，請大家自動自發來到凱道，下午2點活動開始，不過現場不會有礦泉水和便當，只有民主舞台，讓大家發表意見。

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