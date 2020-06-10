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有洋蔥！放棄高薪工作分手婚嫁男友　前世情人陪讀4年風雨無阻

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▲蔡幸佳(右)喪母不捨父親，陪讀4年風雨無阻。（圖／建國科技大學提供）

▲蔡幸佳喪母不捨父親，陪讀4年風雨無阻。（圖／建國科技大學提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大學畢業的蔡幸佳4年前母親離開人世，為了讓父親蔡國郎重新找回生命的重心，放棄台北高薪工作，也與交往論及婚嫁的男友分手，回到彰化還替父親報名建國科大工業管理系入學就讀，為他繳學費，鼓勵他重拾書本，4年陪著父親上下學，不僅讓父親圓了大學夢，全家人的感情也因此更凝聚。

家住彰化縣員林市的蔡國郎原本與太太一起在二林鎮開辦一家針織機器製造工廠，妻子不幸因病去逝，由於夫妻一起創業，感情篤厚，蔡國郎失去另一半以後，鬱鬱寡歡，生活頓失重心。

請繼續往下閱讀...

▲蔡幸佳(右)喪母不捨父親，陪讀4年風雨無阻。（圖／建國科技大學提供）

▲蔡幸佳陪父親讀書4年風雨無阻。

就讀東吳大學畢業的女兒蔡幸佳返鄉目睹父親狀況十分擔心，就決定放棄台北的高薪工作，回到家鄉陪父親，幫忙經營事業，還鼓勵父親到建國科大工業管理系進修部就讀，她不但幫父親繳學費，還陪著父親到校上課，當父親的小老師。

四年下來，雖然事業功課兩頭忙，蔡國郎也修完大學課程，每學期還是全班前三名畢業，還擁有電子商務、企業資源整合兩張證照，至於陪讀的蔡幸佳則還多了一張品管師證照。

▲蔡幸佳(右)喪母不捨父親，陪讀4年風雨無阻。（圖／建國科技大學提供）

▲蔡幸佳與父親蔡國郎考取多張證照。

蔡國郎說，他與太太共生了三個女兒，幸佳是老大，從小就很善解人意，對父母也很孝順，東吳大學財務工程與精算系畢業後曾經進入股王大立光工作，還有一位結交了一年多並已論及婚嫁的男朋友。說到這裡蔡國郎雙眼泛著淚光說，幸佳為了陪他渡過失親之痛，卻誤了工作與婚姻，讓他很不捨。

班上導師魏美娟聽了也有所感地表示，大一時班上同學目睹蔡幸佳陪著父親來上課，同學都以為大概來一兩次就不會來了，沒想卻一陪就是4年，風雨無阻，與班上同學打成一片，很多上課的老師都不知道她是一位沒有學籍的陪讀生。

▲蔡幸佳(右)喪母不捨父親，陪讀4年風雨無阻。（圖／建國科技大學提供）

▲父女倆互相擁抱。

蔡幸佳則說，她的父母都很照顧她們姊妹，關心她們的學業，高中畢業後她到臺北念書、工作，雖然每年都會回家幾趟，等到她的母親去世那一刻，她才發現親情對一個人來講是很重要的事，如果他們走了，用再多的金錢也買不回來，她說，在母親走了以後，她回到家目睹父親呆呆的坐在電視機前，生活都失去重心，她有些難過，於是決定辭去工作，回家鄉多一點時間陪父親。

為了讓父親重新找回生命的重心，她替他到建國科大報名繳學費，鼓勵他重拾書本，由於父親念的是進修部，每天在下班時立刻陪父親開著車子趕到學校上課，由於父親離書本太久，剛開始連一些數學符號都看不懂，她會在課後幫父親複習，不過父親很上進，上課不但勤做筆記，早上5點多就起床讀英文，每學期都是班上前三名。

蔡幸佳說，他的父親已經讀出興趣，未來還要讀研究所，她認為為人子女的要趁自己還年輕時多多把握時間與父母相處，等父母年紀大了或離開了才來懷念都已來不及。

▲蔡幸佳(右)喪母不捨父親，陪讀4年風雨無阻。（圖／建國科技大學提供）

▲蔡幸佳擔任父親的小老師。

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