愛上同一人！南臺科大學弟拿開山刀追殺學長　打電話：警察嗎？我砍人了

▲案發現場留下大片血跡，讓人看了怵目驚心。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市永康南臺科技大學校園內驚傳凶殺案，一名游姓學弟持開山刀追砍黃姓學長，造成對方多處刀傷送醫。目擊學生說，凶嫌犯案後打電話自首，「警察嗎？我在南臺，我砍人了。」據了解，兩男喜歡上同一名女學生，相約談判破裂，竟演變成校園濺血案，震驚師生；由於嫌犯仍無法製作筆錄，全案還有待進一步釐清。

據了解，10日晚間7時23分許，台南市消防局119勤務中心據報，南臺科大後門停車場有一名男子遭人拿刀追砍。119中心派遣鹽行消防分隊救護車前往救護，並通知永康分局警方到場查處。

救護人員到場發現一名男子遭人拿刀械追砍，患者意識清楚，頭部、頸部和雙手各有約10公分刀傷。救護人員給予清洗傷口、包紮止血後，送往永康奇美醫院急救。

▼凶嫌犯案用的開山刀。（圖／記者林悅翻攝）

據警方初步調查，傷者是24歲黃姓大學生，是日間部工學院生物與食品科技系五年級延畢生，和游姓學弟（21歲）疑因感情糾紛而相約談判，黃遭游藏於背包內的開山刀砍傷，目前意識清楚，但尚未脫離險境。

案發後，警方已逮捕游嫌帶回偵辦釐清相關案情。《聯合報》報導，兩男喜歡上同一名女學生，且都不願放手，相約談判破裂，才發生這起凶殺案。有目擊學生對《TVBS新聞》說，嫌犯砍人後打電話報警，「他說，『喂，警察嗎？我在南臺，我砍人了』。」

對此，永康分局副分局長章振國指出，游嫌精神狀況不穩定，尚無法製作筆錄，詳細案情將待進一步釐清了解中。

▼傷者被送醫急救。（圖／東森新聞）

▼當時許多學生目睹凶殺案。（圖／東森新聞）

▼永康分局副分局長章振國受訪。（圖／記者林悅翻攝）