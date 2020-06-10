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幫大哥接送乾女兒常遲到...桃園男被押到龜山痛毆　遭剃光頭凌虐慘死！

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▲桃園市管姓男子僅因接送陳姓大哥經送乾女兒遲到慘遭凌虐致死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市管姓男子今年獲得陳姓男子指示幫忙接送其乾女兒，後來因遲到被大哥教唆凌虐致死，圖為被凌虐慘況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年5月收了一名仍就讀國中的乾女兒，委託管姓男子幫忙接送，管被查出經常遲到，陳男涉嫌教唆小弟圍毆管男還趁機凌虐剃光頭教訓，管男嬰不堪被凌虐傷重，送醫急救後仍不治死亡，有同夥將其被凌虐慘狀拍照上傳群組，桃園警方發現管男意外死亡後追查陳男與其他涉案9人拘捕到案，桃檢日前將陳男等4人依殺人罪嫌向法院聲押獲准。

檢警調查，41歲的陳姓男子今年5月間委託21歲管姓男子幫忙接送乾女兒，管男每天下午到乾女兒就讀學校接送，但其中幾次遲到被發現，陳男獲悉後惱羞成怒，教唆手下小弟教訓管男，徒手圍毆管男成傷，但管男事後仍然幫忙接送，但因管男有輕微智能問題，還是發生遲到事件，且被痛毆後曾向警方報案處理，更引起陳男不滿，今年5月下旬再度被陳男教唆小弟押至龜山地區某處痛毆，剃光頭髮再以不明凶器凌虐，最後因傷重導致奄奄一息，送醫急救後宣告不治。

▲桃園市管姓男子僅因接送陳姓大哥經送乾女兒遲到慘遭凌虐致死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市管姓男子僅因接送陳姓大哥經送乾女兒遲到慘遭凌虐致死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

過程中，同夥友人將管男被凌虐慘狀拍照，並上傳至同夥群組內，來桃園警方輾轉看到管男被凌虐慘狀查出，後來送醫後死亡案件，根據案發現場與拘禁地點陸續查獲主嫌陳男與9名涉案青少年男女到場，其中包括未成年少年多人到案，檢方複訊後將陳男等4名涉案情節重大者依殺人罪嫌向桃園地院聲請羈押獲准。

據指出，主嫌陳男平常與多名小弟常在桃園市後站某公園聚集，因新收一名乾女兒，委託也常在附近打零工且有智能問題的管男負責接送下課，疑似欺負管男有輕度智能不足，僅因遲到就將其凌虐致死，桃園地院在5月下旬收到桃檢聲押申請，法官審理後將陳男等4名犯罪情節重大者准予收押，目前全案仍在調查中。

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