俄羅斯滯留返台國人今解隔離　交換生：回家後立馬買珍奶與雞排

▲滯留俄羅斯國人返台後接受檢疫14天，10日解禁後紛紛搭車返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因新冠肺炎疫情滯留俄羅斯94名國人與2名俄籍配偶上月26日搭機返台後接受14天檢疫隔離，10日清晨屆滿解除隔離，其中交換生除感謝政府與民間單位協助外，更表示連吃2週便當，回家後要立刻買珍奶與雞排大快朵頤一番，一解思鄉之苦。

為接回因疫情滯留俄羅斯的台灣國人，外交部在日本航空派機協運，94名國人與2名俄籍配偶上月26日順利搭機返台，其中除一名年輕男學生因確診接受隔離治療外，其餘返台的95人經檢驗均為陰性，經過14天在檢疫所隔離於10日清晨解除隔離。

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▲滯留俄羅斯國人返台後接受檢疫14天，10日已有家屬開車來在回自己的家人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不少家屬清晨5時不到已自行開車前往桃園市某檢疫所大門口前等候，在檢疫所前完成登記後陸續接回家屬，清晨6時許，待在房內檢疫者陸續進行體溫量測與進行酒精消毒等作業，依梯次乘坐遊覽車前往高鐵桃園站、機場捷運站自行搭車返家。

施姓同學說，疫情爆發時雖不擔心無法返台，但很怕自己在俄羅斯簽證會過期，原本計劃搭乘的班機，可能要再晚些時間才有機位，也不確定能順利回台灣，不過現在人已經在台灣，還比自己預期班機提早許多時間，感謝政府協助，因為做得蠻好的，在檢疫所內生活過得還算不錯，吃了2週的便當，等等要立刻去買珍奶與香雞排解饞一下。

▲滯留俄羅斯國人接受檢疫14天，10日解禁後等候接駁車送至高鐵桃園站或機場捷運轉車返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃姓男同學則認為，疫情爆發時家人都希望他先行返台，他很幸運搭上這班飛機，但同機有一名確診病患，因大家都有做好防護措施，所以還算放心，返台後在檢疫所的這2週過得很好，感覺比在俄羅斯更安全，在檢疫所內還能延續學校的線上學習課程，至於後續學業如何繼續，目前還在等待學校通知。

蔡姓交換生說，今天終於可以回家感到很開心，俄羅斯遠距教學課程也剛好在本週結束，他可以開始放暑假，覺得是個很難忘的交換學生經驗，等等下車後要去買珍奶大快朵頤一番好好慰勞自己。

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