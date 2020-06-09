做好事一起來　桃園2公益社團捐贈150台輪椅11個單位受惠

▲桃園2公益社團捐贈150台輪椅。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

輪椅是行動不便者的代步工具，有感高年齡化的現今，越來越多長輩們，不管是洽公或出門，相當倚賴輪椅代步，桃園市圓夢愛心關懷協會與公益傳播基金會，9日在桃園區龍安街羽球場共同捐贈150台輪椅，給華山基金會等11個單位，由副市長高安邦、社會局長鄭貴華代表接受，置放於受贈單位供行動不便民眾洽借使用。

▲桃園市圓夢愛心關懷協會長年落實「每月一愛」活動。（圖／記者楊淑媛攝）

公益傳播基金會執行長唐平榮指出，桃園市圓夢愛心關懷協會長年落實「每月一愛」活動，幫助及關懷弱勢族群，理事長謝慧謹於今年榮獲該會頒發「義行獎」，為了讓更多善良理念在各角落萌芽，行善的福田越播越寛廣，圓夢愛心關懷協會本月間「每月一愛」活動，提出募集150台愛心輪椅計劃，該基金會即贊助50台輪椅呼應。

▲150台輪椅送給華山基金會等11個單位。（圖／記者楊淑媛攝）

由於，龍鳳里里長黃進仕也是圓夢愛心關懷協會的成員，在各方善的力量匯集下，這項「百台輪椅、讓愛暢行」輪椅捐贈的儀式，於龍安街段羽球場舉辦。謝慧謹表示，捐贈的150台輪椅，分配使用的單位有：桃園市政府50台、華山基金會20台、肢體傷殘協進會10台、桃園市失智症關懷協會 10台、桃園教養院10台、國宏老人長期照顧中心10台、桃園醫院10台、聖保祿醫院10台、敏盛醫院10台、桃醫新屋分院5台、龍岡社區5台。

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