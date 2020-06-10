桃園國民黨七連霸市議員劉茂群被判當選無效　臉書貼文「對不起」

▲國民黨籍桃園市議員劉茂群當選無效之訴，高院民事二審10日判處當選無效確定，將面臨解職。（圖／翻攝自劉茂群臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨籍七連霸桃園議員劉茂群前年底選舉前指示呂姓女助理購蘋果禮盒，贈送八德區某社區選民遭檢舉涉嫌賄選，刑事一審雖判處無罪，但高院民事二審判10日出爐，劉茂群被判當選無效確定；劉茂群在臉書貼文「對不起」，並以「得之我幸，不得我命」感嘆無法持續服務八德市民，也無法兌現競選政見，重申絕無賄選意圖，未來將以持續為地方弱勢、榮民服務，後會有期。

據檢方起訴書指出，劉茂群於2018年6月間指示呂姓女助理花費2萬8千元向水果行買了39盒蘋果禮盒，以祝賀社區管委會委員當選為由贈送果禮盒，呂女贈送時會有穿服務處競選背心遞上名片，事後遭檢舉涉嫌賄選，劉茂群在偵訊時矢口否認犯行，表示曾交代呂女不能提到有關選舉事宜，桃檢偵結依賄選罪嫌起訴劉、呂2人。

地院合議庭一審時，經勘驗證人對話錄音，呂女並未提到請投票支持劉茂群等語，還有證人指證，贈送水果禮盒不影響其投票意願，不覺得是用來買票的，呂女交付禮盒時也未提到選舉，只有1張名片，院方認為該禮盒應不足以動搖投票意向，且部分受贈委員不具投票資格，贈送蘋果禮盒價值並未高出往例甚多，未悖離一般社會尺度，屬於民間社團與政治人物正常生態，客觀上不足為行使投票對價，認為證據不足，審結判處劉與呂姓女助理均無罪。

不過，劉茂群賄選案民事部分，因檢方起訴時就已向地院民事庭提當選無效之訴，去年10月31日地院民事庭判處劉茂群當選無效，劉提出上訴，經高院二審10日判決出爐，劉茂群賄選案判處當選無效確定。

劉茂群接獲民是二審判決無效後隨即在臉書貼文向選民說「對不起」，她面對民事二審當選無效的宣判，已做好「最好的準備、最壞的打算」，在接獲當選無效訊息瞬間，反而相當冷靜，兩年多的紛紛擾擾就讓它過去吧，不管宣判當選無效的理由是什麼，她要重申，「絕對沒有任何賄選的意圖」，而是一如往常在逢年過節期間，對長輩及棟委的尊重，並不是送禮要選票，與選舉沒有任何關係，同時感嘆無法持續服務八德市民，無法兌現競選政見，未來將繼續為地方弱勢、榮民服務，後會有期。

因劉茂群二審被判當選無效面需解職且不得再上訴，依照選罷法規定，將由該選區落選頭，拿下1萬654票的無黨籍段樹文遞補，因劉茂群為國民黨籍，本屆桃園市議會國民黨席次將從現有30席減至29席。

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