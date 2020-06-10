林俊憲成功爭取鯤鯓湖清淤經費　景觀產業發展再升級

▲台南市南區鯤鯓湖淤積嚴重，嚴重影響船隻運行，立委林俊憲邀集台南市議員呂維胤及交通部航港局等相關單位會勘，爭取約600萬經費清淤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區鯤鯓湖淤積嚴重，嚴重影響船隻運行，立委林俊憲10日邀集台南市議員呂維胤、南區鯤鯓里陳金江里長、交通部航港局、台灣港務股份有限公司安平港營運處、台南市農業局、水利局至南區鯤鯓湖現地會勘，並獲得港務公司首肯，允諾將盡速核定相關經費約600萬，提供鯤鯓湖完整的運行與停泊環境。

港務公司每年提供市府的睦鄰回饋金約2500萬元，因此地方希望能撥用這筆經費進行清淤，但因回饋金均由市府統籌撥款給各局處使用，若撥用這筆經費進行清淤，恐將排擠其他建設之經費。為此，立委林俊憲特別商請台灣港務股份有限公司、交通部航港局，希望這兩個單位基於敦親睦鄰原則考量，另外提撥清淤經費，期能改善當地漁民船隻的停泊環境。

南區鯤鯓里陳金江里長表示，因淤積關係導致鯤鯓湖水深只有140~150公分，船隻運行在過淺的湖面上，容易造成馬達損壞，更造成漁民生計上的困難。台灣港務公司安平港營運處張展榮處長指出，目前粗估工程費約600萬，而港務公司將會盡速發包施作，保守估計工程期約3個月，預計今年底、明年初就可完工。

立委林俊憲要求港務公司，整體工程期間務必考量漁民作業的期程，莫讓工程影響到漁民生計。立委林俊憲強調，鯤鯓湖周遭有著豐富的生態資源，無論作為景觀再造或產業發展都是具有特色且可行的方式；相信清淤工程完工後，將提供鯤鯓湖完整的運行與停泊環境，地方民眾絕對樂見其成。

台南市議員呂維胤表示，待工程完工後將盡速招集市府相關單位，對鯤鯓地區的文史特色、鯤鯓湖的水路航程路線等議題，做更深入的探討，希望能打響這個慢活社區的招牌，並帶動地區發展。

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