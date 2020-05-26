網讚大「瑜」治水有成　市民有感 ！水利局曝迅速退水關鍵

▲韓國瑜視察高雄市面臨豪大雨發生淹水情況 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

受滯留鋒面及西南氣流挾帶大量水氣影響，22日清晨起，大量降雨持續轟炸高雄一天，至晚間8點多，高雄市38個行政區24小時累積雨量全部都超過200毫米的豪雨標準。最大24小時累積雨量達535.5mm已達超大豪雨等級，並超過107年0823豪雨事件雨量。這波滯留鋒面為高雄帶來全面性降雨，適逢大潮下，平地已因強降雨宣洩不及，山區水量仍持續往下游排放，多處河川及區域排水達到一級警戒水位，內外水挾攻下造成多處地區積淹水現象，這也是高雄市長韓國瑜持續將清淤當成政績後的考驗。

▲韓國瑜視察高雄市面臨豪大雨發生淹水情況 。（圖／高雄市政府提供）

▲韓國瑜視察高雄市面臨豪大雨發生淹水情況 。（圖／高雄市政府提供）

從22日上午7時起高雄市災害應變中心陸續接獲積淹水案件通報，市政府相關單位立即派員巡查，並處置回報災情狀況，部分道路因排水孔遭樹葉等雜物阻塞造成路面積淹水災情，異物排除恢復水流暢通後約8時許陸續接獲積水消退回報訊息。對比107年0823豪雨事件，水利局表示：「本次積淹水災情更少、淹水面積更小、退水時間更快，顯示這兩年持續進行清淤作業 (截至5月20日止中小排水清淤200,411公尺、87,062立方公尺、雨水下水道清淤36,030公尺、34516.3立方公尺、區域排水清疏長度約260公里53萬立方公尺)，搭配進行改善的工程絕對有大幅明顯改善」。

水利局舉例過去幾處積淹水熱點區說明，以往強降雨必淹鳳山行政中心四周，裝設之道路淹水感知器沒有偵測到積水跡象，實際的確也沒有積水現象；仁武區曹公新圳在107年0823事件中滿溢，經過應急工程堤頂加高、兩處瓶頸段改善，並配合下游後勁溪的清疏，這次水位雖高漲已快到堤頂，但沿岸沒有傳出淹水情事，現在正在進行下游台塑段拓寬工程，相信完工後效果會更佳；岡山區警悟巷在去年改善後，也未見逢雨必淹情形；大寮區歡喜鎮大樓一帶、林園汕尾排水三清宮前，以往楠梓區監理站前…等處幾乎淹水熱門位置，經改善後這次亦無傳出積水情事，此外，正在改善中的岡山潭底小幅度積淹水，都看得出治水成效。

▲韓國瑜視察高雄市面臨豪大雨發生淹水情況 。（圖／高雄市政府提供）

▲韓國瑜視察高雄市面臨豪大雨發生淹水情況 。（圖／高雄市政府提供）

現今極端性氣候的條件下，時常會有短時強降雨狀況發生，其發展快速且難以預測影響範圍或地區，高雄市政府表示將持續檢討防洪排水弱點區域，並針對瓶頸段提出整治策略，在治水策略上水利局已完成68處易淹水區域的24處，後續也會持續加快尚未完成的位置，並滾動檢討週遭淹水的連動性。

水利局強調，就像網路上民眾所形容，這一波降雨，依中央氣象局累積雨量統計指標，高雄地區雨量已經 “紫爆”，甚至紫到發白，如果要強求各區不積淹水，恐怕有相當困難度，但過去1年多來進行清淤、清疏作業，以及已完成不論是永久或應急改善工程（治本或治標），其功效無疑是本次積淹水快速退去的主因之一。

▲韓國瑜視察高雄市面臨豪大雨發生淹水情況 。（圖／高雄市政府提供）