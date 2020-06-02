交大推返鄉專車被告　林俊憲：年輕人回來對韓國瑜不利

▲林俊憲。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／綜合報導

交大學生聯合會推出返鄉專車活動，限設籍高雄的學生搭乘。韓粉「杏仁哥」質疑違反選罷法，前往高雄地檢署按鈴提告。對此，民進黨立委林俊憲指出，越多年輕人回來對韓國瑜越不利。

林俊憲2日在臉書表示，檢舉返鄉專車，也救不回韓國瑜的青年支持度，交大學聯會推出「返鄉專車」專案，補助戶籍在高雄的學生返鄉，卻被韓粉「杏仁哥」提告違反選罷法，理由是「罷免候選人只有一位，有賄選的疑慮」。

林俊憲指出，以此理由檢舉，連「投票」的用意都沒搞懂，雖然候選人只有一位，但又不是「中國特色」的選舉，一樣有贊成和反對，就是要知道不同意見的人各佔多少，才需要投票。

林俊憲認為，其實韓粉不滿返鄉專車的真正原因，就是因為直接假設所有返鄉學生都會投下同意票，越多年輕人回來對韓國瑜越不利，韓粉的這種想法，不知道該說「判斷正確」還是如何。

林俊憲還說，無論韓粉怎麼想，有一件事是確定的，就是返鄉專車只要沒鼓勵支持特定對象，就沒違反選罷法的問題，即使年輕人返鄉全部投同意票，那也是韓國瑜跟韓粉造成的，想要用選罷法恫嚇不同意見者，還是再回去學學民主的意義。

交大學聯會表示，因應本週末適逢本校畢業典禮與期末考前夕，目前交大學聯會已完成交通規劃，一同倡議三不五時、愛要及時、開口說愛、讓愛遠傳，不分年級年齡，讓同學都能多回家陪家人。