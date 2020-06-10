粗心媽獨留9歲男童與惡犬共處一車　兩小時後50處咬痕慘死利牙下

▲露營拖車示意圖。（圖／維基共享）

實習記者蔡政儒／編譯

根據英國衛報報導，英國一名母親湯妮.威利斯（Tawney Willis）去年將自己年僅9歲的兒子弗蘭基.麥克里奇（Frankie Macritchie）與一隻美國鬥牛犬獨留在旅行拖車上，自己去參加派對。兩個小時過後，湯妮回到車上發現自己小孩身上有近50處咬痕，最後死於失血過多。這名母親已經被依忽視孩童照顧責任的罪名判處2年有期徒刑。

31歲的母親湯妮承認自己輕忽了照顧小孩的責任。狗的主人並不是這位母親，而是她一名29歲的男性友人薩迪.托特德爾（Sadie Totterdell）。在承認擁有這隻不受控制的惡犬之後，他也被判處3年有期徒刑。

事情發生於2019年4月12日，湯妮回想當時情形，原本是帶著兒子一同在派對裡活動，但是當兒子表示肚子餓時，湯妮就把他帶回車上，並且就把小孩單獨留在車上了。當她回到車上時，弗蘭基就已經奄奄一息。根據湯妮於法庭上的陳述，她發現車上兒子的電動玩具還開著，法院判定可能是因為電動的音量過於大聲，激起了這隻鬥牛犬的敵意。

法官西蒙.卡爾譴責狗主人薩迪的粗心大意，並表示過去這隻鬥牛犬已經有咬傷他人的紀錄，這些經驗應當要讓主人知道自己寵物的危險性才對。

男孩弗蘭基的其他家屬表示，他們將永遠不會原諒母親湯妮以及狗主人薩迪將小孩單獨留在一隻惡犬身邊的粗心舉動。他們表示，「弗蘭基就這樣孤獨地以慘無人道的方式死去。他在生前是一個特別的小孩，活潑、體貼又善良，他的微笑會融化人心。弗蘭基的意外真的對我們造成嚴重的打擊，我們實在悲痛欲絕。」

►時間對我們來說完全沒用！