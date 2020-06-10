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英警察闖入饒舌歌手家！62歲老父遭「電槍」擊暈重摔下樓　警：無任何不妥

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▲▼英國饒舌歌手Wretch 32。（圖／翻攝自Facebook／Wretch 32）

▲英國饒舌歌手Wretch 32。（圖／翻攝自Facebook／Wretch 32）

記者張方瑀／編譯

非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓脖身亡，引發全美示威遊行，全球多個城市也紛紛響應。英國饒舌歌手Wretch 32就在推特公布了一段62歲父親遭警察用電槍電暈的畫面，而Wretch 32認為，如果他的父親是白人就不會被如此對待了。

根據BBC報導指出，日前警察突然闖入Wretch 32的家中，並用電槍電暈了他的父親，讓這名62歲的老翁從樓梯上重摔在地。事後倫敦警察廳表示，這是屬於「長期追緝毒品、打擊嚴重暴力犯罪」的一項行動，而從警方身上的攝影機影像查證，這項行動並無任何不當行為。

Wretch 32在推特公布了一段36秒的影片，影片中可以聽到警察喊著，「我們配有泰瑟電槍（Tasered），所有人不許動。」接著就看到Wretch 32的父親往後仰從樓梯重重摔下，當警察上前查看狀況並要他保持安靜時，旁邊一名女性家人尖叫喊著，「他們（警察）用泰瑟槍電他！」

倫敦警察廳發言人表示，當時警察進入房屋後，有一名男子突然下樓朝警察走去，不理會警察的警告，因此才發動電擊。所幸Wretch 32的父親沒有被逮捕，身體也逐漸恢復，不過屋內的一名22歲男子被控教唆犯罪遭逮，另一名52歲女子則因妨礙警方工作被捕。

Wretch 32表示，他的父親能活下來真的很幸運，但如果他是白人就不會被如此對待，「能入侵我們家的只有倫敦警察廳，而無視推責的也是倫敦警察廳，在這個時候我們似乎被當成目標了。」Wretch 32說，目前調查沒有進展，他只能向父親教他的一樣，繼續告訴他的兒子，「繼續與警察暴力奮鬥。」

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）對這起事件表達痛心，並呼籲監督機構「警察行為獨立辦公室」（Independent Office for police Conduct）必須進行緊急調查，「我們的警察部門最重要的就是保持社區對警察的信任。」

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