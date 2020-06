英警察闖入饒舌歌手家！62歲老父遭「電槍」擊暈重摔下樓　警：無任何不妥

▲英國饒舌歌手Wretch 32。(圖/翻攝自Facebook/Wretch 32)



記者張方瑀/編譯

非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓脖身亡,引發全美示威遊行,全球多個城市也紛紛響應。英國饒舌歌手Wretch 32就在推特公布了一段62歲父親遭警察用電槍電暈的畫面,而Wretch 32認為,如果他的父親是白人就不會被如此對待了。

根據BBC報導指出,日前警察突然闖入Wretch 32的家中,並用電槍電暈了他的父親,讓這名62歲的老翁從樓梯上重摔在地。事後倫敦警察廳表示,這是屬於「長期追緝毒品、打擊嚴重暴力犯罪」的一項行動,而從警方身上的攝影機影像查證,這項行動並無任何不當行為。

This is how the police think they can treat a 62 year old black man in Tottenham but this 1 happens to be my dad #Nojusticenopeace pic.twitter.com/17bGizKwem