蔡英文大啖蚵仔煎要罷柯？　黃珊珊笑： 蚵仔煎比較無辜

記者楊亞璇／台北報導

總統蔡英文9日晚間走訪基隆廟口夜市品嚐蚵仔煎，讓外界聯想有「罷柯」意味。對此，北市副市長黃珊珊10日笑著喊冤說，「我覺得蚵仔煎比較無辜」，直說在振興夜市的時候不要把什麼都想成政治。

▲黃珊珊主持防疫記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲ 蔡英文逛廟口夜市吃蚵仔煎。（資料照／記者郭世賢翻攝）

黃珊珊10日主持防疫記者會，被問到蔡英文吃蚵仔煎令人聯想是要罷柯，黃珊珊笑稱，「我覺得蚵仔煎比較無辜」，大家想太多，台灣不是每一天都是政治，大家像都他們一樣很想振興夜市，在振興夜市的時候不要把什麼都想成政治，每天都要快樂的過日子，「每天這樣想不是很...， 蚵仔煎何辜」。

另外，對於韓粉13日、14日上凱道抗議，黃珊珊表示，依照規定，自由廣場、凱道兩邊活動都已申請過，若有市民申請，只要沒有違反規定都會核准，但是北市會維持好秩序。

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