柯文哲親送聘書　謝立功：用過我的人都說我好用

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨10日召開記者會，宣布新任黨秘書長謝立功正式布達。對於找來資深國民黨員擔任黨秘書長，民眾黨內部也有雜音，主席柯文哲說，多元開放是民眾黨特色，盼借重謝調和鼎鼐的能力。

▲謝立功就任民眾黨秘書長，主席柯文哲頒發聘書。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲還舉例，劉世芳的姊姊當台北市立動物園長，市府遴選都沒有人提起，「民眾黨特色，不會去看他過去身分地位，看他這階段適不適合我們的需要才是最重要考量」。

柯文哲致詞時表示，多元開放一向是民眾黨的政治主張，用人只問能力、適不適合團隊需要，從來不看過去背景，邀請謝立功當秘書長就是這理念。柯說，因為多元開放，所以內部常常會有摩擦，需要有一個人能做調和鼎鼐的工作，謝立功是最適合人選。

值得一提的是，柯文哲當場也以13個字吐露了找謝立功加入民眾黨，原因是「現階段他很適合我們黨的需要」。

柯文哲說，謝立功「細心、耐心、愛心都有」，學經歷、在中央政府當官，過去績效，做得相當好，聽說以前希拉蕊有提到他說是他看過辦理移民事務最好的官吏，「簡單講，現階段他很適合我們黨的需要，所以邀請他來當秘書長」。

謝立功則說，民眾黨是新興政黨，沒有包袱、開放多元，主席柯文哲的特色就是清廉透明、具有國家治理觀、有執行力，民眾黨有一個年輕有活力、有衝勁、願意充分表達意見的團隊，都是未來更有競爭力的元素。

謝立功強調，調和鼎鼐是重要工作，會扮演好角色，「以我過去經驗，不論在每個崗位上都會全力以赴，有媒體朋友形容，用過我的人都說我很好用，我會繼續再民眾黨做一個很好用的人」。

謝立功強調，顏色不重要，民眾黨超越藍綠，另個角度是沒有藍綠，「我們有自己的道路，超越藍綠的問題，我們要做大白，我們目標就是這樣」。

▲謝立功正式就任記者會。（圖／記者林敬旻攝）

會後有媒體問到，黨內似乎對於找謝立功出任秘書長有些雜音，柯文哲說，民眾黨的特色，是不會去看他過去身分地位，看他這階段適不適合我們的需要才是最重要考量。

「最近有個案例，劉世芳的姊姊去當台北市立動物園長，我是看到新聞才知道。」柯文哲說，在北市府兩輪遴選投票沒有人提到這問題，所以我們只看適不適合何當園長，誰管他是誰的姊姊妹妹，這是我們最大特色，我也覺得這特色才能去解決台灣很多政治上的問題。

柯文哲說，常常國民黨市長一上去，政務官要換，但很多縣市政府把理論上不應當更換的區長、事務官大幅更換，「過去的台中跟高雄，也是造成很多車禍，2018、2019全台灣這兩個地方車禍死亡人數明顯上升，在想跟這有沒有關係」。

柯文哲直言，台灣在政治上為什麼搞成這局面？因為換一個總統要換6000個職務，6000個人變成政治命運共同體，所以為什麼台灣政治變這麼肅殺，這是很大理由。我主張民眾黨慢慢會要求，如果國營事業，中央部會、基金有關，用公開透明遴選制度，台灣政治肅殺會少很多，「我現在才懂台灣選舉會拚成這樣，這是很大的理由」。

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