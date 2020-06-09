投89線「力行產業道路」危險路段改善工程　最快11月完工

▲▼南投縣議會組隊到投89線，勘查仁愛鄉力行產業道路，危險路段改善工程。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣投89線力行產業道路，每逢颱風雨季坍方交通中斷，其中有8處路段，長年來無法解決雨災受損問題，南投縣議員在議會施政總質詢決議實地勘查。縣府簡報表示，力行產業道危險路段改善工程，預計11月完工，縣長林明溱指示相關單位務必做好工程，給鄉民安全回家的路。

議會縣政總質詢期間，議員都非常關心原鄉地區產業道路情況，縣長林明溱特別於9日與縣議員廖文賢、全文才、林芳伃、石慶龍、吳瑞芳、蕭志全、簡賜勝、黃東灝、曾振炎、蔡宗智、仁愛鄉代理鄉長王源鍾，以及縣府多位一級主管，前往實會勘，了解雨災期間有那些路段亟需搶修補強，防範災情持續擴大。

工務處長陳錫梧進行簡報，投89線目前主要進行工程為15K~25K危險路段改善工程，除了鋪設長4．8公里長的剛性混凝土路面，並施設護欄、安全導引反光鈑930面、安全方向導引標誌30座、警告及禁制標誌11座、里程碑13座，同時進行沿線縱向排水溝雜草清淤，總工程費約1億1800多萬元，目前進度約11.55%，預定11月中旬可完工。



另投89線46K+300道路，災修復建工程經中央核定補助，也於月初順利開工，總工程費約1億3900萬元，施作項目包括瀝青混凝土路面、明隧道延長，以及道路L型側溝鋼鈑護欄、導水豎井、排水管等設施增設，預計民國111年1月底完工。

縣長林明溱表示，過去偏鄉道路較少改善，農民進出與蔬果運輸都非常不便，他上任迄今為了改善仁愛鄉產業道路已花費近6億元，包括整體建設約8億元，上任後多次會勘力行產業道路。

投89線沿線有3個村莊、8個部落，約有2000人在裡面生活，對仁愛鄉可說是交通要道，除了會盡力改善路況，8大坍方處也會全力補強，其中46K+300處中央已核定經費設置明隧道。

其他易坍方阻斷交通路段，地方會先擇地以貨櫃疊層方式，減少坍方及土石流影響，蔬果不需借道運輸到梨山、華崗、福壽山農場，都能省下很多時間，未來將會繼續努力發展仁愛鄉交通，讓全國民眾都能品嘗到仁愛鄉優質的蔬菜與水果。

廖文賢議員指出，投89線攸關仁愛鄉3村8部落的經濟命脈，感謝林縣長重視居民行的安全與農產品運輸，促進村莊經濟發展；林芳伃議員說，力行產業道路在林縣長這些年投入許多資源改善下，從過去的柔腸寸斷，到現在已有顯著的改善成效，相信改善完成後，將能帶給大家安全進出的道路。

・專櫃熱銷第一、地表最強美白精華

【更多新聞】

雙龍七彩吊橋開放「準備好了」！ 遊客可從地利、潭南村兩頭交通進入



南投縣新宣布防疫解封原則 縣府洽公「不量體溫」、社區據點開放共餐



「鳳凰山上鳳凰展翅」 南投鹿谷天空奇景！玉管處回應了