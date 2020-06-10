桃園市議會訪花蓮　魏嘉賢與議長聯手直播推銷在地觀光

▲花蓮市長魏嘉賢與邱奕勝議長利用iPAD開直播，向觀眾介紹桃園與花蓮的知名景點。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

桃園市議會日前由邱奕勝議長率隊，一行人共三十位議員前來花蓮進行考察活動，花蓮市長魏嘉賢也前往他們下榻的國際觀光酒店，並與邱奕勝議長一起開啟直播，利用手中的iPAD來向觀眾介紹桃園與花蓮的知名景點，希望兩地能有更多的觀光交流合作，一起為即將到來的暑假防疫新生活來宣傳。

魏著賢表示，年初率團前往桃園市議會拜訪邱議長，由於當時全台受新冠疫情影響，希望能透過共同推展兩地觀光來促進兩縣市的交流，當時也期盼能在疫情趨緩後有機會能在花蓮接待邱議長與桃園市的府會團隊；魏嘉賢說，非常感動邱議長信守承諾，千里迢迢率隊前來花蓮，希望花蓮與桃園能攜手合作，一起為即將到來的暑假全力拚觀光。

▲花蓮市長魏嘉賢與邱奕勝議長互贈禮物。（圖／記者王兆麟翻攝花蓮市公所提供，下同）

邱奕勝與魏嘉賢兩人在下榻酒店利用社群網站開啟直播，邱奕勝首先介紹桃園市的各個觀光景點，包括角板山行館賞櫻、石門水庫、復興天空繩橋、後慈湖、拉拉山上巴陵、三坑自然生態公園、新屋永安漁港、小烏來天空步道、大溪老街以及桃園國際棒球場等處；魏嘉賢也針對花蓮市內包括松園別館、將軍府、舊鐵道徒步區、部落豐年祭以及年底的「花蓮太平洋縱谷馬拉松」來向桃園市的觀眾朋友介紹。

魏嘉賢特別致贈花蓮的名產以及花蓮市公所同仁自製的隨身精油香皂予邱議長一行人，希望他們的花蓮行能留下美好的回憶。

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