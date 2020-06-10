祭出鐵腕遏止64處農地違建　中市經發局長稽查2業者要求改善

▲▼台中市經發局長張峯源率隊稽查違規工廠業者。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央為了讓全台數十萬家違章工廠就地合法，特別修正《工廠管理輔導法》，2016年5月19日前的未登記工廠，可向市府申請納管，之後再增加的工廠應依法拆除，台中市政府為了遏止農地違章工廠擴張，經發局長張峯源率隊前往大甲、大雅區稽查，發現各有1家業者違規，當場要求限期改善，展現鐵腕執法決心。

市府目前列管2016年5月20日後新增的未登記工廠家數為64家，大多位在太平、大里、霧峰、大雅、神岡等區的金屬製品業及機械設備製造業等，其中涉及公安、環保等中高污染未登記工廠將優先稽查。

張峯源說，2家違規工廠分別位在大甲區的石油及煤製品製造業，以及大雅的表面處理業，2間都是2016年5月20日後新增的未登記工廠，其中大雅的表面處理工廠更是高污染工廠，當場要求限期改善，並宣導相關法規，市府也會持續針對未登記工廠聯合稽查，貫徹公權力。

經發局表示，依據修正後《工廠管理輔導法》規定，只要是2016年5月19日前既有的低污染未登記工廠，可向市府申請納管，再提送工廠改善計畫，改善完成後可取得特定工廠登記，市府至今已受理特定工廠登記申請案2445件，包括納管申請案669件、臨時工廠登記申請特定工廠1776件。

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