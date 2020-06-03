台中購物節結合「東森購物」7月開跑　全民搶先體驗下載APP還可抽獎

▲▼經發局長張峯源實測下載購物節APP，歡迎全民搶先體驗，有機會抽中空氣清淨機。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

2020台中購物節7月1日開跑，台中市政府經發局3日推出活動APP公開測試版，邀請全民搶先體驗下載，藉由民眾意見回饋，不但讓五大功能「會員註冊、發票登錄、綁定雲端發票、會員推薦、點數任務」再優化，還有機會抽中FUTURE N6負離子空氣清淨機，歡迎踴躍下載體驗。

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經發局說明，為籌備今年購物節，市府除啟動壓力測試及分流機制，更超前完成官方網站及APP建置。其中，APP系統模擬「數萬人同時上線」，維持系統穩定性，經優化內容及精進系統品質，讓設計更直覺，使用好上手。

經發局表示，中央振興經濟3倍券將從7月15日上路，而台中購物節活動也從7月1日至8月31日，時間重疊，3倍券和購物節最搭配，民眾在台中消費累積至500元，可獲得1次抽獎機會，3000元振興券全用在台中使用，可獲得6次抽獎機會，大大增加抽中頭獎機率，另外，經發局也正研議在台中使用「3倍券」消費的加碼優惠方案，詳細辦法很快出爐。

針對台中購物節，經發局進一步說明，今年實體店家參與數除了要擴增到3萬家之外，更結合國內兩大電商平台「東森購物」和「PChome」加入，建構「台中專區」，配合購物節6大主題，推出台中限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及台中當令優質農特產品，動動手指就宅配到府，歡迎民眾踴躍參與。

APP公開測試版即日起至6月10日23點59分止進行公測，民眾可到Google Play或App Store搜尋「台中購物節」下載並註冊平台會員，活動期間內利用APP側邊選單中「聯絡我們」功能，提供使用意見回饋即具備抽獎資格。詳情請上購物節網站查詢(https://funtaichung.tw/2020shopping/NewsDetail/N000000047)。

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