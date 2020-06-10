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環團轟台塑「94億美元路州設廠」衝擊環境　董座林健男：並未投資

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▲▼環團抗議台塑在路易斯安那州設廠計劃。（圖／記者許展溢攝）

▲環團抗議台塑在路易斯安那州設廠計劃。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台塑今（10 日）在王朝大酒店召開股東會，會前多個環保團體聚集門口抗議，2018年4月台塑和美國路易斯安那州政府宣布，將在路州聖詹姆斯郡投資94億美元（約新台幣2800億元）推動「陽光計畫」，若完工將是北美最大塑膠工廠園區，要求台塑懸崖勒馬，終止此計劃。

環團說明，此案規劃興建14座工廠，總占地970公頃的石化園區，今年1月已取得相關主管機關開發許可，即將開始動工整地。但此案引起美國路州居民與數十個環保團體的大力反對，目前已於美國提起兩起訴訟，挑戰台塑獲得開發許可的合法性，並且積極對當地政府倡議遊說，要求決策者與人民站在同一邊，阻止這項將給當地籠罩陰影的「陽光計畫」。

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▲▼環團抗議台塑在路易斯安那州設廠計劃。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環團認為台塑不應在其他國家造成環境問題，要負社會責任。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環團抗議台塑在路易斯安那州設廠計劃。（圖／記者許展溢攝）

以小股東身分參與股東會的環境權保障基金會研究員林彦廷說，台塑路州設廠計畫預計帶來每年高達1300萬噸的溫室氣體排放量（相當於3.5座然媒電廠），在全球已面臨氣候緊急狀態的此刻，勢必導致氣候變遷雪上加霜。台塑有義務讓股東們清楚知情，股東們也有責任督促台塑終止本開發案，負起企業社會責任，別讓每年配息收益，源於破壞各國的環境與壓迫弱勢。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，台大教授詹長權在2014年至2016年的流行病學調查，就從彰化大城鄉居民尿液中檢測出異常重金屬，檢測數值甚至比雲林麥寮居民高，而彰化僅隔一條濁水溪就是六輕工業區。且六輕是全國最大石化專區，有近400根煙圈24小時不停排放空氣汙染物質，然只有十分之一的煙囪有即時監測，但卻連民眾最在意的PM2.5都没有測，更别想剩下的，而這些重金屬、致癌物質，都是台塑企業社會責任。呼籲台塑不要再用六輕是私有工業區，所以不能把政府的環境監測站納入監督理由，不公開資訊。

▲▼環團抗議台塑在路易斯安那州設廠計劃。（圖／記者許展溢攝）

▲林健男股東會中回應，台塑並未投資路州開發案。（圖／記者許展溢攝）

台塑表示，環團抗議錯對象了，此案是台塑石化投資，在美國合法通過環評，目前都還沒動工。台塑董事長林健男在股東會中僅回應，台塑並未投資路州開發案。

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