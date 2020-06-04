動保警察設置有望？　動團曝農委會、內政部近期提解決方案

▲動團希望政府快設動保警察。（示意圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

「全國NGOs環境會議」環保團體代表今到總統府和總統蔡英文見面，提出28項建言。其中，動團重提動物保護入憲、動保警察法制化部分。動團會後透露，農委會主委陳吉仲當蔡英文面表達，會跟內政部在近期提出解決方案。

民間團體7年前起倡議設「動保警察」，去年4月22日世界地球日親赴總統府提此事。動團指出，總統蔡英文當時說「目前警力寬裕」，指示農委會研議。不過，農委會研商會議後提現在警力嚴重不足，制度、預算等各方面都是問題，要成立專案研究。動團認為，初期可直接在保七總隊成立動保警察大隊，就不用修動保法或警察法。

請繼續往下閱讀...

▲全國NGOs環境會議向蔡英文總統提建言。（圖／記者許展溢攝）



台灣動物保護行政監督聯盟今進入總統府重提此事，聯盟理事長王唯治表示，全球已有7個國家及歐盟將動物保護列入憲法，不僅有發達國家德國、瑞士、 奧地利、盧森堡，也包括開發中國家印度、埃及、巴西。動物保護無論是從全球人道、文明或是長遠防止疫病角度看，都是國家律法的重要價值。

王唯治說，民進黨也曾在2016年立法院提過的修憲案，在朝野政黨已有共識的情況下列入這次修憲項目，開創中華民國動物保護史上最重要的里程碑。動保警察去年獲得總統高度關注，上屆與本屆立委也各有數十位朝野立委支持，算是難得共識議題。成立動保警察可以讓警察辦案專業化，降低基層員警壓力。

王唯治表示，今天提了動物保護入憲和動物警察，入憲問題只有蔡英文才能回應，聽到總統明確表明要由立法院黨團提案進行。動保警察很高興由農委會主委陳吉仲當蔡英文面表達，會跟內政部在近期提出解決方案。



►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來