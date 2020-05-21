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環團無限期連署要求下台　環保署長張子敬：虛心接受會努力改進

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▲▼環保署長張子敬。（圖／記者許展溢攝）

▲對於環團要求下台，張子敬表示虛心接受。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署署長張子敬留任，多個環保團體認為，張子敬擔任署長後反其道而行，一路為重大開發案服務，不論環評、廢棄物、公民參與、空汙治理等，都呈現停滯甚至倒退情形，要求下台，且要無限期連署。張子敬今（21日）表示，各方意見都會虛心接受並尊重。

立法院衛環委員會今邀請環保署就「物聯網發展情形」、「空氣及水質污染改善」專題報告。會前張子敬被問環團不滿一事指出，各方意見虛心接受並尊重，如果做的不夠，會去努力改進，但有很多只是大家觀點不同，基本上都是希望把事情做好，如環評改善都是朝能夠愈開放愈好，各界所指的跟現實並不相符。

請繼續往下閱讀...

媒體問行政院若要開發，是否環保署也不能不聽，其實屬於弱勢？是要大家怎麼相信環保署一定會站在環境保護這邊。張子敬說，大家常說的「環評」，是技術性問題，也就是做環境影響的評估，只是預測未來會怎樣，很多東西都是照既有的技術去做最好的判斷，如果技術上和科學判斷沒有不可避免，環評本來的機制就是環境影響減輕措施。

▲▼環保團體無限期連署環保署長張子敬下台。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

▲環保團體無限期連署張子敬下台。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

張子敬接著說，環評重點應該放在評估可能覺得有疑慮的，如生態調查，也許現在沒看到這些事情，不代表沒有，後續開發就要很注意監測，重點是過程若有，要怎麼趕快應變，防止問題，以往此事都是擺在前面，後面沒去落實，這才是更要努力。媒體追問，行政院要求要過，環保署敢不過？張子敬說，行政院沒有這樣要求，各部會有各職掌，全依照法跟權責去執行。若立場不同，是否敢跟行政院說會站在環境保護？張子敬強調「一定會」， 若開發有不良影響，一定會表達意見。

對於環團現在就是反對張子敬留任，他說一直都不排斥跟他們坐下來溝通，跟他們關係也沒不好，只是因為角度不同，他們或者會認為自己學工程開發，就會偏向這方，其實不必然，有適當方式會考慮主動跟他們溝通。另外，留任後是否有想做的事情？張子敬表示，以前有些問題沒解決，有這機會，會從「根本」去做，如空汙盡量達到改善。

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