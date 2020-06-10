民眾黨黨章惹議恐「滅黨」　黨員大會擇日再開

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨近來內部紛爭不斷，先是網軍事件燒得風風火火，近來又爆出黨員大會與會人數與資格的問題。民眾黨本預定在10日召開黨員大會，但由於無法平息內部各方意見不同的聲浪，最後決議擇日再開。

曾代表民眾黨參選立委的逢甲大學助理教授何景榮，近來頻頻在臉書開砲，日前爆料民眾黨10日打算召開黨員大會，但僅限110名創黨黨員，8月以後入黨的不算，此舉恐違反《政黨法》，並點名黨副祕書長陳建璋要「勇於承擔自己的決策」。

對於黨員質疑，民眾黨也透過聲明指出，原預定召開的黨員大會並非常態性會議，其目的是為通過黨章修訂完善黨內民主制度，屆時所有黨員可藉由選舉票選黨代表，黨內相關決策，未來將透過全國黨代表大會進行討論。

聲明指出，黨員大會原定於今年年初召開，受限於疫情衝擊，因此無限期延後，直至中央流行疫情指揮中心宣佈境內解封後才預定辦理。

唯原本預計在疫情緩解後，即需盡快召開黨員大會修改黨章，但經與內政部及律師多次討論後，了解到現行黨章中相關規定並不完善，行政程序上仍有待商榷，律師因此建議必須先釐清後再行召開黨員大會。

民眾黨表示，感謝本黨同志針對黨員大會的相關辦法提出不同意見，讓我們能適時進行調整，本黨會在相關辦法確立後對外公告。

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