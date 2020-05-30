獨／傳統療法「用力抽吸」冒水泡！傷口反覆潰爛一個月好不了　醫曝關鍵原因　

▲一名葉姓男子拔罐發生水泡，傷口反覆潰爛（左），到院求診治療後情況（右） 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名葉姓男子因為大腿痠痛，所以跑到國術館想要舒緩，對方利用拔罐，但沒想到這一拔卻拔出了水泡，結果回家之後，水泡破了有傷口，葉姓男子拿碘酒來擦，可是一個多月來傷口反覆潰爛，只好找上皮膚科診所，醫師江紀萱利用低能量雷射才讓傷口復原。

彭賢禮皮膚科診所江紀萱醫師說，拔罐的原理就是真空的東西套在皮膚上然後抽吸，然後有些人想要把抽吸比較久，或是號稱吸力比較強效果比較好，但一吸時間久皮膚表面就會變脆弱，所以拔起來之後，輕則紅腫、瘀青，嚴重一點就會真皮層跟表皮層分離，就會變成水泡。

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▲彭賢禮皮膚科診所醫師江紀萱治療葉姓男子情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

葉先生一個月來照顧傷口，但沒想到卻發生反覆潰爛的情況，求診江紀萱醫師，最後是利用低能量雷射治療，大約三週療程，傷口幾乎癒合只剩下色素沈澱，待時間慢慢淡化。而所謂的低能量雷射就是利用波長在450nm到1100nm(奈米)，也就是可見光到及近紅外線為光源，輸出功率小於 500 mW(毫瓦)的雷射都稱之為低能量雷射。江紀萱醫師說：「低能量雷射可以讓傷口明顯縮短1/3的癒合時間，還可大幅減少病人治療過程的不適感，比起傳統治療具有更高的療效」。

但是江紀萱醫師也提醒一般民眾，對於外傷傷口的照護要小心！若是換藥的時候，可能會怕痛，就沒有把之前留下的藥膏或是表面血痂清除乾淨，會造成皮膚在癒合過程中，會卡到血痂跟死肉，就如同遇到石頭一樣擋住，造成傷口沒有辦法順利癒合，所以清創是很重要的。

▲彭賢禮皮膚科診所醫師江紀萱表示傷口照護是很重要的 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外有些人會喜歡用碘酒，或是一些對皮膚有刺激性的藥水，江紀萱醫師呼籲：「若是傷口是乾淨的，可以用生理食鹽水消毒就可以了，如果真的要用碘酒消毒的話，也會進行第二個步驟，就是再用生理食鹽水把這個塗過藥水的地方擦掉，因為很多人本身對碘酒過敏反應很強，所以換藥久了，就會發現旁邊又紅又痛又癢，甚至有的人會色素沈澱」。

▲彭賢禮皮膚科診所醫師江紀萱，表示一名葉姓男子拔罐發生水泡，到院求診治療 。（圖／記者吳奕靖翻攝）