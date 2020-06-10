iPhone 12有望7月開始量產　高階「Pro」系列恐延後上市

▲iPhone 12機款的開發已到達EVT的第二階段，預計於7月開始生產。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

近期有關於蘋果iPhone 12（暫稱）系列新機的消息愈來愈多，據外媒引述《電子時報》報導，iPhone 12機款的開發已到達EVT（Engineering Verification Test，工程驗證測試階段）的第二階段，預計EVT階段將於本月結束，並於7月開始生產。

《電子時報》指出，「iPhone 12」機款將於下個月投產，但尚不清出是否為所有機款同時啟動。據《BGR》報導，可能是受到新冠肺炎的影響，今年iPhone新機的設計與測試過程皆較往常推遲了一些。至於外界最關心的，iPhone 12何時上市仍暫無法得知。

天風國際證券分析師郭明錤曾表示，由於生產方面的挑戰，支援超高速mmWave 5G連網的高階iPhone機款將面臨延遲上市的問題。蘋果可能還是會與往年相同，於9月展開發表會，但上市時間可能推遲至10月，此前也有傳聞指出iPhone 12 Pro系列機款將延遲到11至12月上市。

綜合此前消息，今年蘋果可能會一口氣推出4款新iPhone，所有機款皆配備OLED螢幕，產品陣容將包括5.4吋、6.1吋兩種尺寸的iPhone 12以及6.1吋iPhone 12 Pro與6.7吋iPhone 12 Pro Max。功能方面，iPhone 12 Pro系列機款預計將搭載LiDAR光學雷達掃描儀，改進光學變焦及增強相機功能。

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