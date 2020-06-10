　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 12有望7月開始量產　高階「Pro」系列恐延後上市

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Apple Store。（圖／路透）

▲iPhone 12機款的開發已到達EVT的第二階段，預計於7月開始生產。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

近期有關於蘋果iPhone 12（暫稱）系列新機的消息愈來愈多，據外媒引述《電子時報》報導，iPhone 12機款的開發已到達EVT（Engineering Verification Test，工程驗證測試階段）的第二階段，預計EVT階段將於本月結束，並於7月開始生產。

《電子時報》指出，「iPhone 12」機款將於下個月投產，但尚不清出是否為所有機款同時啟動。據《BGR》報導，可能是受到新冠肺炎的影響，今年iPhone新機的設計與測試過程皆較往常推遲了一些。至於外界最關心的，iPhone 12何時上市仍暫無法得知。

天風國際證券分析師郭明錤曾表示，由於生產方面的挑戰，支援超高速mmWave 5G連網的高階iPhone機款將面臨延遲上市的問題。蘋果可能還是會與往年相同，於9月展開發表會，但上市時間可能推遲至10月，此前也有傳聞指出iPhone 12 Pro系列機款將延遲到11至12月上市。

綜合此前消息，今年蘋果可能會一口氣推出4款新iPhone，所有機款皆配備OLED螢幕，產品陣容將包括5.4吋、6.1吋兩種尺寸的iPhone 12以及6.1吋iPhone 12 Pro與6.7吋iPhone 12 Pro Max。功能方面，iPhone 12 Pro系列機款預計將搭載LiDAR光學雷達掃描儀，改進光學變焦及增強相機功能。

不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣

ET快訊
阿中部長神話殞落？他目睹「台灣1景象」揭露防疫成功真相
羅志祥熬夜寫出新歌「歌名藏悲傷含意」！　閉關1個月曝復出第一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 12有望7月開始量產　高階「Pro」系列恐延後上市

EVA元素塞滿！OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版開箱

科技巨頭紛紛聲援反種族主義！　語音助理增添「Black Lives Matter」反饋

Google地圖新功能上線　讓你出門玩耍又能兼顧社交距離

惠普高階筆電「x360 14c」本月上市！　螢幕佔比88％史上最大

Sony降躁耳機「WH-1000MX4」未發布先曝光！　沃爾瑪官網已先上架

挺黑人運動遭來信辱罵　貝佐斯一句話嗆爆種族歧視客戶

20年了　Apple Music邀你一起重溫孫燕姿歷年經典作品

只要三步驟！搶先體驗LINE「無聲訊息」　再也不怕半夜吵人

6.5吋螢幕、5,000 mAh大電量　moto G8 Power Lite售價不用6千元

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

iPhone 12有望7月開始量產　高階「Pro」系列恐延後上市

EVA元素塞滿！OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版開箱

科技巨頭紛紛聲援反種族主義！　語音助理增添「Black Lives Matter」反饋

Google地圖新功能上線　讓你出門玩耍又能兼顧社交距離

惠普高階筆電「x360 14c」本月上市！　螢幕佔比88％史上最大

Sony降躁耳機「WH-1000MX4」未發布先曝光！　沃爾瑪官網已先上架

挺黑人運動遭來信辱罵　貝佐斯一句話嗆爆種族歧視客戶

20年了　Apple Music邀你一起重溫孫燕姿歷年經典作品

只要三步驟！搶先體驗LINE「無聲訊息」　再也不怕半夜吵人

6.5吋螢幕、5,000 mAh大電量　moto G8 Power Lite售價不用6千元

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

必喝綠豆沙牛奶！屏東最新白色貨櫃手搖飲　玻璃屋建築超好拍

新房強制買車位！到手後她一看傻眼了...是要停玩具車？

蔡崇信分享黑人小女孩抗議照　喊讚：所有生命都重要

屏安醫院副院長棚集山區失聯5天　縣議員鄭清原「懸賞200萬」

因疫關閉139天！　美國擬重啟駐武漢總領事館

不用神風特攻隊！邱于軒主張「國民黨不參戰高雄市長補選」　531字籲：先蹲下

台東旅遊大利多！組團入住2晚以上　最高可獲熱氣球繫留體驗

異味遭垢病！專家進廠揪洩漏　花蓮中華紙漿：願扛責任改善

3步驟註冊監理會員　在咖啡廳當文青...也能補行照+申請日文譯本

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

3C家電熱門新聞

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

Zipline無創縫合裝置像「神奇拉鏈」直接關閉傷口

開箱PS4悠遊卡「療癒按鈕+加值發光」超仿真

realme網路商店開張！舉辦開幕超殺1元搶購活動

moto G8 Power Lite在台上市

挺黑人運動遭來信辱罵　貝佐斯一句話嗆爆種族歧視客戶

iPhone11驚傳綠螢幕災情　推估是iOS更新惹的禍

安卓用戶搶先試用　LINE Labs推「無聲訊息」傳送功能

iPhone 12有望7月開始量產　高階「Pro」系列恐延後上市

Sony降躁耳機「WH-1000MX4」未發布先曝光！　沃爾瑪官網已先上架

只要三步驟！搶先體驗LINE「無聲訊息」　再也不怕半夜吵人

PS5確認6月12日公開

保留指紋辨識　HTC新機這一天發表

惠普高階筆電「x360 14c」本月上市！　螢幕佔比88％史上最大

更多熱門

相關新聞

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

蘋果上週發布了iOS 13.5.1，修復了unc0ver越獄的漏洞，且在該版本發布後，Apple現在已經停止對iOS 13.5進行回朔，意味著用戶不能再從iOS 13.5.1降級回到iOS 13.5。iOS 13.5.1發行後不久，Apple表示修復了一個漏洞，使應用程式可以執行任意代碼。

夏季將至！Apple Watch錶帶、iPhone保護殼添新色

夏季將至！Apple Watch錶帶、iPhone保護殼添新色

功能鍵替代方案！傳蘋果將為iPad打造快速鍵

功能鍵替代方案！傳蘋果將為iPad打造快速鍵

不用出門也能拍合照！　Apple專利曝新軟體設計

不用出門也能拍合照！　Apple專利曝新軟體設計

蘋果迅速更新Apple Maps衛星圖　聲援「黑人的命也是命」

蘋果迅速更新Apple Maps衛星圖　聲援「黑人的命也是命」

關鍵字：

蘋果iPhone 12

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

明道「女團老婆」曝光！18年7緋聞起底

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面