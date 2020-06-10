蘋果推Mac門市舊換新！　美加民眾可拿禮品卡現場換購新機

▲蘋果可直接在門市將Mac汰舊換新。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果下週於美國和加拿大門市推出Mac舊換新計畫，客戶可以用較舊的Mac去換購新的產品。一直以來，客戶可以透過Apple Store中用舊Mac換購折價，但僅限於線上交易，在這流程中用戶必須把舊Mac寄送給Apple並等待禮品卡；這種舊換新的線上交易方式並不能立刻獲取新產品，而是必須先將舊產品寄回給Apple。

據《彭博》報導，Mac以舊換新的門市計劃將在本月15～18日在加拿大和美國進行。知情人士透露，蘋果通知門市員工，客戶可以在現場將Mac換成信用額度，也可以折價換成Apple禮品卡來購買新產品，包括iPhone、iPad、Apple Watch等等。

不過，目前美國和加拿大許多蘋果門市仍然處於關閉狀態，或僅提供部分服務，代表即便有這樣的活動，也並非每個人都能夠去門市以舊換新。

預計蘋果很快會宣布客戶可以用0％的利息購買Mac和iPad，彭博報導指出，蘋果將為iPad和Mac系列以及Apple Pencil和Apple Pro Display XDR提供12％的融資，利率為0％；而對於Apple TV、AirPods和HomePod等較便宜的產品，則提供6個月的0％融資。

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