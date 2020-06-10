全球718萬確診！巴西飆破70萬例「突關網站刪數據」　大法官：給我補回來

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▲巴西總統波索納洛先說「病毒像小感冒」，再批「媒體聳動」，一邊下令刪除歷史數據，不再對外宣布新增確診死亡人數。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間10日上午4點30分，全球累計確診718萬5573例、40萬8954死。美國突破197萬起病例，周末可能突破200萬例，巴西衝破70萬例確診，但此時衛生部卻大動作延報和刪除2019新型冠狀病毒相關資料，最高法院9日定槌，當局須恢復所有數據及系統，並繼續進行新增病例的統計。

綜合外電報導，巴西政府當局上周六（6日）清除衛生部網站，有關2019新冠肺炎（COVID-19）的歷史數據，並宣布從今以後不會再通報新增的確診及死亡病例數。當局宣稱此舉能夠幫助「改善」官方的數據，但批評聲浪洶湧而至，認為政府根本是想掩蓋疫情席捲巴西的嚴重性。

與美國總統川普關係良好的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro），堅持政府沒有做錯，接著繼續攻擊媒體正在製播聳動的疫情新聞，製造公眾恐慌，「有點冷血」。

對此巴西最高法院周二（9日）裁定，波索納洛政府必須恢復衛生部所有的歷史數據；大法官莫拉耶斯（Alexandre de Moraes）指出，政府的作為已讓監測病毒傳播，以及就相關數據做出的應對政策和預防措施，無端變得更難，因此要求一切數據恢復原樣，繼續採用國際認可的數計收集整理方式。

▲伊朗估計全國有近1500萬人染疫，包括非紀錄者。（圖／路透）

巴西累計已達70萬7412例、3萬7134死，不僅是全球第二多確診病例國家，死亡人數眼看著也要打破英國的紀錄，擠上全球第二。巴西感染速度之快，大量病例集中在5月中旬以後，月底至6月達到高峰。

美國累計197萬3803例確診、11萬1751死，美媒指出這一周有許多州新通報的確診人數都有明顯增加；俄羅斯方面，累計48萬4630例確診、6134死；英國累計29萬576例確診、4萬968死。

印度方面累計27萬6146例、7750死。首都新德里當局9日警告，光是在新德里，2019新型冠狀病毒確診數在未來數周內，可能膨脹至近20倍，從當前的近3萬例，暴增至7月底的55萬例。

伊朗方面累計17萬5927例、8425死。抗疫小組成員莫斯塔法維（Ehsan Mostafavi）表示境內自2月爆發疫情至今，可能已有將近20％德的國民感染，大約1500萬人，而他也說這代表病毒遠不如我們所想的那麼致命。他指出，18.75％這個近20％染疫的數據比例，是透過血清檢測推定。