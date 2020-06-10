這邊我最有錢！28歲豪宅住戶羞辱保全　「吐水噴臉」還罵：你是奴才

▲「我最有錢」住戶朝保全吐水，指著辱罵「你是奴才。」（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市板橋一名70多歲的呂姓豪宅保全投訴，有一名28歲葉姓住戶經常辱罵保全，甚至對保全施以雨傘攻擊、吐礦泉水等各種侮辱行為，對方還威脅「在這裡我最有錢，你是奴才，都要聽我的話」，誇張的是葉姓住戶一直說自己有錢，但連拿社區磁扣都不肯付錢，他受不了決定提告侵占、揭發對方惡行。

▲葉姓住戶拿雨傘攻擊保全。（圖／翻攝自爆料公社）

影片中可以看見，葉姓住戶在大門櫃檯拿了信件後，直接轉頭指著保全不停飆罵，甚至舉起手作勢要打人，另外一支影片則是故意喝水後，吐了保全滿臉都是礦泉水，以及拿雨傘攻擊保全和清潔婦等。呂姓保全在該社區當保全一年多，經常受到葉姓住戶的無端辱罵，受盡委屈決定出面投訴。

呂姓保全表示，「他喝了很大一口水，那個時候我人站在門邊，已經讓開給對方出門，她就朝我的臉大量噴」、「他在我去年來的頭一個禮拜，把我叫到電梯裡面，就有跟我講一些話，很難聽的話，他說你注意聽好，我是老闆，你是新來的員工，你是奴才，都要聽我的話，我是這裡最有錢的。」

▲葉姓住戶對保全吐水。（圖／翻攝自爆料公社）

儘管葉姓住戶說自己有錢，但對方連進出用的社區磁扣都不肯花錢，2019年11月拿走5顆磁扣「沒付錢」就轉頭離開，呂姓保全急著喊「這個要錢買」，他卻理都不理。呂姓保全說「他要買4個磁扣，他說拿來拿來，我們怕被打，把手上的磁扣就拿給他，說這個要錢買的，但他不理，就直接搭電梯上樓。」

事件鬧到最後變成提告侵占罪，而且這一場住戶與保全糾紛，警方其實也有介入了解，目前也只有提告侵占罪部份，其餘的保全暫時不提告，而遭指控的葉姓住戶至今未出面回應，只是呂姓保全已經70多歲，討生活努力工作卻被住戶為難，住戶囂張的行為也讓人看了直搖頭。

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