▲ 麵包師傅溫馨送愛，瑞芳爪峰里長簡明慧手作蛋糕為里民慶生。89歲游阿東阿公（中間格子襯衫）。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

復刻兒時回憶！新北市瑞芳區爪峰里長簡明慧，國中畢業開始學做麵包，開著麵包車穿梭街巷叫賣，是許多瑞芳當地人的兒時回憶。現在有了店面，但有感於里內人口老化嚴重，獨居長者身邊無子女相伴，他自費手作蛋糕，在每月第一個共餐日為長者慶生，甜蜜不膩的好滋味溫暖許多長者的心。

瑞芳區爪峰里共餐日迄今邁入第5年，9日是新冠肺炎解封後第一個共餐日，為了期待參與的長者，簡明慧從8日就開始忙碌準備食材，親手製作16吋鮮奶油芋頭蛋糕，為里內20位6月壽星慶生，場面熱鬧溫馨。其中年紀最長高齡89歲的游阿東阿公，聽到大家齊唱生日快樂歌時，眼眶紅了起來，感動的說，「子女都忘記我生日，里長的慶生會讓人揪甘心」。

簡明慧擔任爪峯社區發展協會理事長期間即致力推展老人共餐，擔任里長後更每月舉辦慶生會，除向當月壽星表達祝賀，也希望藉由共餐，關懷長者日常生活及身心狀況，對於行動不便者也會提供送餐服務，鼓勵長者走出戶外，增加人際間互動及交流的機會。

簡明慧說，許多高齡年長者獨自居住，缺乏家人照護，慶生會不僅能傳遞祝福，也能瞭解生活狀況給予適時協助。其他節日如春節、母親節、端午節、父親節、中秋節等，簡明慧更邀請附近幼兒園的小朋友表演唱歌跳舞，獻上手作小卡片，陪長者共餐，感受節日歡樂氣氛。

除了會將店內餅乾糕點致贈里內弱勢家庭，簡明慧也曾至基隆看守所教導更生人製作麵包，協助更生人順利重返社會。里長夫人在里內也開設烘焙課程，教導瑞芳國中學生製作麵包，讓他們透過DIY課程，職涯初探培養興趣與技能。

民政局長柯慶忠表示，簡明慧是新任里長，上任一年多已獲得市府5星級里環境認證，常利用共餐日、家庭訪視、電話慰問等方式瞭解民眾需求並給予實質幫助。另外，並利用資源回收變賣所得盈餘作為幫助弱勢家庭、補助老人共餐、學童獎助學金等，讓里民大讚真有心。

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