「板橋最有錢」開吉500網友！罵保全奴才影片曝...1.5萬人喊：人渣！

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子長期對住家大樓保全辱罵，甚至吐礦泉水、持傘攻擊等誇張行為，有民眾得知後，將男子的惡形惡狀貼到臉書不公開社團，引起網友群起攻擊，留言則數高達3400多則，有人直接留言「垃圾」、「人渣」等字眼，男子看到留言不滿地向500多位網友提告妨害名譽，警方依法受理。

▲葉姓住戶對呂姓保全指著鼻子辱罵。（圖／記者陳以昇翻攝）

70多歲的呂姓保全在新北市板橋區文化路二段的一棟大樓任職1年多，期間受到大樓的28歲葉姓住戶言語辱罵，甚至還遭到他口含礦泉水，吐噴到臉上，以及持雨傘攻擊，保全敢怒不敢言，委屈全往肚內吞。

呂姓保全表示，「他喝了很大一口水，那個時候我人站在門邊，已經讓開給對方出門，她就朝我的臉大量噴」、「他在我去年來的頭一個禮拜，把我叫到電梯裡面，就有跟我講一些話，很難聽的話，他說你注意聽好，我是老闆，你是新來的員工，你是奴才，都要聽我的話，我是這裡最有錢的。」

▼葉姓住戶對呂姓保全含水噴人。（圖／記者陳以昇翻攝）

一名正義的蘇姓民眾側面得知後，8日下午將葉姓男子惡形惡狀的影片，貼到網路臉書不公開社團「爆料公社」，短短2天15000多人按讚，3400多則留言，憤怒的網友留言「垃圾」、「人渣」、「沒水準」、「怎麼有人長得這麼討厭」等字眼。

▼正義的熱心民眾將影片貼到臉書，網友群起攻擊，2天就有1.5萬人按讚，3400多則留言 。（圖／記者陳以昇翻攝）

葉姓男子看到後，不但沒有向呂姓保全道歉，還跑到轄區派出所，對貼文的蘇姓民眾及500多位網友提告妨害名譽，警方依法受理。據了解，這棟19年的大樓位在國小學區旁，又有捷運站，房價約一坪55萬；對於葉男的脫序行為，大樓其他保全三緘其口，也不願證實葉男是否為傳聞的富二代，僅以住戶隱私為由不願多談。

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▼網友群起攻擊，葉男竟對500多位網友提告 。（圖／記者陳以昇翻攝）