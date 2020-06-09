▲ 金山區15里增設22處里鄰廣播點，新北4議員共同爭取188萬元經費。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區公所為災害防救所需，並本著「先期預警、及早因應」先機，在轄區4位議員白珮茹、周雅玲、張錦豪及廖先翔建議爭取下，由市府補助金山區增設區內里鄰廣播系統，建置22處廣播點位，總經費188萬元，受益範圍遍及全區15里。

▲ 金山區長陳國欽抽檢測試廣播點位設備。

金山區長陳國欽表示，新媒體世代網路傳播管道多元，區公所建置有官方網站、Facebook專頁、LINE官方帳號等發布政策及民生資訊，惟偏區長者仍依賴自廣播系統取得資訊。而又每年5月至11月為防汛期，短延時強降雨及颱風隨時可能發生，感謝轄區4位議員建議爭取，讓金山區能於汛期前完成全區廣播系統增設，強化區公所防汛工作整備，如有任何災訊能即時透過廣播器發布訊息予民眾知悉，減少災害損失並維護民眾生命財產安全。

金山區公所表示，各里廣播系統擴充建置完成後，在預期可能或已發生緊急事故時，區公所得於第一時間傳遞各項訊息，使民眾立即獲得災害防救資訊以為因應，另金山區緊鄰核能一廠及核能二廠，如有必要時亦可進行避難疏散訊息發布；此外，廣播系統於平時作為政府政策及民生資訊宣達使用，是區公所重要的傳達管道之一。

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