獨／復陽無傳染風險！張上淳證實：解隔離標準恢復「二採陰性」





▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，資料照。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

考量復陽疑慮，國內現行對新冠肺炎病患採高標準「三採陰性」才能解除隔離。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，參考國際研究與國內三陰復陽個案接觸者追蹤，可以確認復陽患者沒有傳染風險，決議未來再有確診個案恢復「二採陰性」就可以解除隔離。

指揮中心統計，國內累積新冠肺炎個案443例（含7死），目前已經有431人解除隔離，還有5人住院，等待三採陰性結果。張上淳表示，國內是在發現二採陰性會出現復陽情況後把解除隔離標準拉高，進而面臨病人不容易連續三採陰性，留院時間也因此拉長。

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根據張上淳6日進行的新冠肺炎病例分析報告，患者從住院到解除隔離天數中位數依照不同時期約介於22至27天，但如果看時間最長者，2月28日以前個案曾有80天才解隔離，3月份個案最久也有73天的紀錄。

▲張上淳日前簡報就曾說明三陰復陽個案接觸者追蹤情況，資料照。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

張上淳說，其實專家小組滿早就認知後續出現的陽性傳播機率非常小，因為病毒不會分離出來，但當時一方面考量醫院量能，另一方面則是民眾聽到「陽性」就會非常恐懼，先前中國大陸發生復陽，就覺得患者回到社區很危險，後來韓國也出現復陽情況；加上小組討論有委員認為「沒有足夠證據可說明不會對任何人有威脅」，就暫時保持三採陰高標準。

國內後續出現4例「三陰復陽」個案，張上淳說，當時隨即讓患者回到醫院隔離，但也在檢討，他們是真的復陽，或者是檢驗誤差所造成。

事實上，那些個案回到醫院之後，很快又三採陰性解隔離，反倒是家屬等接觸者還需要居家隔離14天。張上淳說，有面臨病人已經回家自主健康管理，家屬卻還在隔離的情況，但到底誰風險高？這相當矛盾。

▲新冠肺炎病例分析，資料照。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

後來決定自己進行驗證。張上淳日前報告已說明，追蹤三陰復陽接觸者，經過再次居家隔離14天，期滿後全數進行病毒核酸（PCR）檢測，結果通通都是陰性；另一方面，南韓疾控中心追蹤200名復陽個案，相關接觸者700多人都沒有看到被傳染。當時專家小組已經決議，三陰復陽個案本身無須回院隔離，接觸者也不用居家隔離，兩者都採取自主健康管理即可。

不過，三採陰性需長時間隔離，反覆採檢，國內也傳出有部分確診者出現身心狀況，或者是出院後創傷壓力症候群。張上淳表示，最後一次專家小組會議已決定「恢復二採陰就可以解除隔離」。

他說，不要再三採陰性，是因為知道後續即便看似復陽也沒有傳染風險，也是避免患者在醫院滯留太久。也希望民眾瞭解，經過專家小組這麼久時間觀察，狀況已經有所掌握，不需要擔心患者回到社區會不會造成傳染。

張上淳指出，相關決議會議紀錄經核定，走完行政程序就會發佈，未來再收治新的新冠肺炎個案，將採取二採陰性作為解隔離標準。

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