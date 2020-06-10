因疫關閉139天！　美國擬重啟駐武漢總領事館

▲美國駐武漢總領事館位於武漢漢口江漢區，新世界國貿大廈I座47樓。（圖／取自美國駐華大使館和領事館官網）

記者陳政錄／綜合報導

自疫情爆發後，迄今關閉長達139天的美國駐武漢總領事館，近日傳出重啟消息。據《CNN》報導，美國國務院已將此提案通告國會，重啟計畫預計在6月22日前後執行。

據了解，武漢今年1月23日史無前例的因新冠肺炎疫情宣布「封城」後，美國駐武漢領事館官方微博便在1月24日發文稱，單位「已暫停營運。」





▲新冠肺炎疫情爆發時，美國緊急撤僑。（圖／路透社）

而後，美國駐華大使館宣布啟動首架撤僑專機，於1月28日，將駐武漢領事館的人員，以及數量有限的美國公民，從武漢接回美國舊金山。

至此，美國駐武漢總領事館一路關閉至今，已累積達139日。另美國於中國大陸境內，還有包括位在北京的美國駐華大使館，以及駐成都、廣州、上海、瀋陽總領事館，均於疫情趨緩後陸續恢復營運。

美國駐武漢總領事館歷史最早可追溯自1861年，美國在武漢的漢口設有領館，更曾於二戰期間短暫作為美國駐華使館使用，直到1949年關閉。而後，美國與中方1981年簽訂互設領館協定，美國駐武漢總領事館於2008年重開，現館址位於武漢市江漢區，領區範圍包括湖北省、湖南省、江西省、河南省。

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