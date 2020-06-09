南投衛生局4月份抽驗肉品及蔬果　「四季豆」農藥殘留不符規定

▲南投衛生局4月份抽驗肉品及蔬果，其中1件食品不符規定，四季豆農藥殘留不符規定。（圖／南投縣衛生局提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣府衛生局4月份，針對市售肉品及蔬果食品共抽驗29件，依產品風險進行動物用藥及農藥殘留等檢驗，以保障市售食品的衛生與安全，其中1件「四季豆」農藥殘留不符規定，經查供應商來源為外縣市，已移請所轄縣市衛生局處辦。

衛生局執行4月份後市場監測計畫抽驗食品，包括小白菜、花椰菜、苦瓜、木瓜、草莓、牛肉、烏骨雞等29件。衛生局指出，食品安全首重源頭把關，於市面抽驗產品屬於市場端的監測，只有落實源頭管理監測，以及產地加強田間輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少動物用藥與蔬果農藥殘留的問題。

為維護民眾食用安全，衛生局呼籲農民於養殖禽畜及栽種蔬果施用藥物時，應符合相關法令。提醒民眾為減少攝入蔬菜可能殘留的農藥，建議清洗蔬菜時應去除外葉，以水沖洗蔬菜根部，將泥沙清除、摘除根部，再用水浸泡10至20分鐘，以流動的自來水沖洗2至3遍。



另外，民眾採買肉品應選購有「防檢局屠宰衛生合格」標誌的禽肉，千萬不要購買違法屠宰的家禽或來路不明的禽類及其製品，民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽衛生局服務專線049-2231994。

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